https://ria.ru/20240317/mobilizatsiya-1933730804.html

СМИ: во Львове проведут расследование после насильственной мобилизации

СМИ: во Львове проведут расследование после насильственной мобилизации - РИА Новости, 17.03.2024

СМИ: во Львове проведут расследование после насильственной мобилизации

Служебное расследование проведут во Львове после насильственной мобилизации волонтера, сообщает в воскресенье украинское издание Zaxid.net. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T16:35

2024-03-17T16:35

2024-03-17T16:35

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Служебное расследование проведут во Львове после насильственной мобилизации волонтера, сообщает в воскресенье украинское издание Zaxid.net. Украинское агентство УНИАН в воскресенье сообщало, что представители военкомата во Львове силой затолкали в автобус волонтера Кирилла Тарана, нанеся ему телесные повреждения, сейчас он находится в воинской части в городе Ровно. "Начальник Львовского областного военкомата Артур Ниязов сообщил изданию, что по факту будет проведено служебное расследование, а виновные будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ. В Москве ранее неоднократно заявляли, что Киев намерен продолжать воевать "до последнего украинца" во имя западных интересов.

https://ria.ru/20240313/ukraina-1932720075.html

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в мире, украина, львов, ровно, владимир зеленский, вооруженные силы украины