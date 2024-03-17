https://ria.ru/20240317/minsk-1933664589.html

В Минске собралась очередь из россиян, желающих проголосовать на выборах

В Минске собралась очередь из россиян, желающих проголосовать на выборах - РИА Новости, 17.03.2024

В Минске собралась очередь из россиян, желающих проголосовать на выборах

Очередь из нескольких сотен человек, желающих проголосовать на выборах президента России, собралась у здания российской дипмиссии в Минске и в самом здании, где РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T12:57

2024-03-17T12:57

2024-03-17T12:57

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МИНСК, 17 мар - РИА Новости. Очередь из нескольких сотен человек, желающих проголосовать на выборах президента России, собралась у здания российской дипмиссии в Минске и в самом здании, где работает избирательный участок, передает корреспондент РИА Новости. Небольшая очередь из находящихся в Белоруссии и желающих отдать свой голос на выборах россиян начала формироваться у здания посольства ещё с самого утра, к моменту открытия участка в 8.00 мск. Несмотря на то, что в помещении создано около 20 мест, где члены избирательной комиссии регистрируют граждан и выдают им бюллетени для голосования, установлено несколько кабинок для голосования и урн для бюллетеней, в первой половине дня от 10 до 40 человек ожидали своей очереди, чтобы проголосовать. Но к полудню поток граждан РФ увеличился в разы, в результате чего число ожидающих в очереди за бюллетенем внутри здания посольства и на прилегающей территории выросло до нескольких сотен. Чтобы зайти на территорию посольства, нужно пройти досмотр через установленные рамки металлодетектора. В целом досмотр проходит быстро, сотрудники, обеспечивающие безопасность, ведут себя корректно, граждане спокойно ожидают своей очереди. Проголосовать на участок в Минске приходят россияне разных возрастов, в том числе есть престарелые граждане и граждане с ограниченными возможностями передвижения. Много семей с детьми. Некоторые россияне пришли на участок с государственными флагами. Многие фотографируются на фоне кабинок для голосования и урн для бюллетеней. Впервые голосующие граждане РФ вместе с бюллетенем получают памятные подарки. Граждане России, находящиеся в Белоруссии, в воскресенье смогут принять участие в выборах президента РФ на шести участках, открытых в Минске, в посольстве России, а также в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве. Голосование будет длиться до 20.00 (совпадает с мск).

https://ria.ru/20240317/vybory-1933628396.html

https://ria.ru/20240317/tadzhikistan-1933608303.html

https://ria.ru/20240317/uzbekistan-1933608616.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Очереди на избирательном участке в Минске Россияне активно голосуют на выборах президента РФ на участке в Минске. С самого утра выстроилась очередь, благодаря эффективной организации процесс голосования проходит быстро. 2024-03-17T12:57 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, белоруссия, минск