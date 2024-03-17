https://ria.ru/20240317/mid-1933750668.html

МИД опроверг сообщения о провокации на избирательном участке в Германии

МИД опроверг сообщения о провокации на избирательном участке в Германии - РИА Новости, 17.03.2024

МИД опроверг сообщения о провокации на избирательном участке в Германии

Сообщения о том, что российский посол в ФРГ Сергей Нечаев якобы сопроводил некую женщину с шарфом в цветах украинского флага к урне для голосования на выборах... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T17:43

2024-03-17T17:43

2024-03-17T17:43

выборы президента россии — 2024

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

берлин (город)

германия

сергей нечаев (дипломат)

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Сообщения о том, что российский посол в ФРГ Сергей Нечаев якобы сопроводил некую женщину с шарфом в цветах украинского флага к урне для голосования на выборах президента России, - фейк и манипуляция, заявили в МИД РФ. "Суть вброса в следующем: якобы посол России в ФРГ Сергей Нечаев в ходе голосования в нашем посольстве в Берлине сопроводил к урне некую женщину с шарфом в цветах украинского флага", - пояснили в дипведомстве. "Некая женщина" - это супруга посла, Нина Викентьевна. Шарф на самом деле многоцветный, с черным, жёлтым, белым и голубым оттенками", - добавили в российском МИД.

https://ria.ru/20240317/klimov-1933749864.html

берлин (город)

германия

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Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ. 2024-03-17T17:43 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), берлин (город), германия, сергей нечаев (дипломат)