https://ria.ru/20240317/mid-1933750668.html
МИД опроверг сообщения о провокации на избирательном участке в Германии
МИД опроверг сообщения о провокации на избирательном участке в Германии - РИА Новости, 17.03.2024
МИД опроверг сообщения о провокации на избирательном участке в Германии
Сообщения о том, что российский посол в ФРГ Сергей Нечаев якобы сопроводил некую женщину с шарфом в цветах украинского флага к урне для голосования на выборах... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T17:43
2024-03-17T17:43
2024-03-17T17:43
выборы президента россии — 2024
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
берлин (город)
германия
сергей нечаев (дипломат)
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Сообщения о том, что российский посол в ФРГ Сергей Нечаев якобы сопроводил некую женщину с шарфом в цветах украинского флага к урне для голосования на выборах президента России, - фейк и манипуляция, заявили в МИД РФ. "Суть вброса в следующем: якобы посол России в ФРГ Сергей Нечаев в ходе голосования в нашем посольстве в Берлине сопроводил к урне некую женщину с шарфом в цветах украинского флага", - пояснили в дипведомстве. "Некая женщина" - это супруга посла, Нина Викентьевна. Шарф на самом деле многоцветный, с черным, жёлтым, белым и голубым оттенками", - добавили в российском МИД.
https://ria.ru/20240317/klimov-1933749864.html
берлин (город)
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Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом
Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ.
2024-03-17T17:43
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), берлин (город), германия, сергей нечаев (дипломат)
Выборы президента России — 2024, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Берлин (город), Германия, Сергей Нечаев (дипломат)
МИД опроверг сообщения о провокации на избирательном участке в Германии
МИД опроверг сообщения о женщине в шарфе с украинским флагом на участке в ФРГ