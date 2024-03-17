https://ria.ru/20240317/melitopol-1933609267.html
В Мелитополе рассказали, за что голосовали на выборах президента России
В Мелитополе рассказали, за что голосовали на выборах президента России - РИА Новости, 17.03.2024
В Мелитополе рассказали, за что голосовали на выборах президента России
Избиратели на участках в Мелитополе рассказали, что на выборы президента РФ идут как на праздник, многие заявили, что голосовали за будущее их детей. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T09:26
2024-03-17T09:26
2024-03-17T10:44
выборы президента россии — 2024
мелитополь
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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости. Избиратели на участках в Мелитополе рассказали, что на выборы президента РФ идут как на праздник, многие заявили, что голосовали за будущее их детей. Избирательные участки в Мелитополе открылись в 8 утра. В крупных городах Запорожской области в воскресенье проходит очное голосование, в субботу и пятницу шло надомное голосование, хотя некоторые участки работали очно ещё накануне, в субботу. На участках нет очередей, но люди приходят стабильно, многие из них приходят не одни, а с семьями. "Для нас сегодня это праздник! Это вера в будущее, надежда на светлое, счастливое будущее", - рассказал мужчина, пришедший на участок с женой и дочерью. Он добавил, что замечаний по организации голосования у него нет. Отвечая на вопрос, за что он проголосовал, избиратель отметил надежду на завтрашний день. "Я проголосовал за уверенность в завтрашнем дне, будущее наших детей", - сказал он. Другой избиратель, пришедший на участок один, сообщил, что голосовал за будущее. "Я проголосовал за то, чтобы у детей было будущее и спокойствие", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933548991.html
https://ria.ru/20240317/pozhar-1933600641.html
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Избиратели в Мелитополе Запорожской области
Избиратели в Мелитополе Запорожской области приходят на участки целыми семьями, говорят, что голосуют за спокойное будущее детей и внуков.
2024-03-17T09:26
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PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мелитополь, запорожская область
Выборы президента России — 2024, Мелитополь, Запорожская область
В Мелитополе рассказали, за что голосовали на выборах президента России
Избиратели в Мелитополе рассказали, что на выборах голосовали за будущее детей
МЕЛИТОПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости. Избиратели на участках в Мелитополе рассказали, что на выборы президента РФ идут как на праздник, многие заявили, что голосовали за будущее их детей.
Избирательные участки в Мелитополе открылись в 8 утра. В крупных городах Запорожской области
в воскресенье проходит очное голосование, в субботу и пятницу шло надомное голосование, хотя некоторые участки работали очно ещё накануне, в субботу.
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На участках нет очередей, но люди приходят стабильно, многие из них приходят не одни, а с семьями.
"Для нас сегодня это праздник! Это вера в будущее, надежда на светлое, счастливое будущее", - рассказал мужчина, пришедший на участок с женой и дочерью. Он добавил, что замечаний по организации голосования у него нет.
Отвечая на вопрос, за что он проголосовал, избиратель отметил надежду на завтрашний день. "Я проголосовал за уверенность в завтрашнем дне, будущее наших детей", - сказал он.
Другой избиратель, пришедший на участок один, сообщил, что голосовал за будущее. "Я проголосовал за то, чтобы у детей было будущее и спокойствие", - рассказал собеседник агентства.
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