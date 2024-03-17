https://ria.ru/20240317/meksika-1933581869.html
В Мексике неизвестные похитили россиянку
В Мексике неизвестные похитили россиянку - РИА Новости, 17.03.2024
В Мексике неизвестные похитили россиянку
В Мексике у границы с США неизвестные похитили москвичку Марию Ригович, рассказал порталу MSK1 ее муж Алексей. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T00:40
2024-03-17T00:40
2024-03-17T00:40
мексика
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. В Мексике у границы с США неизвестные похитили москвичку Марию Ригович, рассказал порталу MSK1 ее муж Алексей.Муж Ригович заявил, что 14 марта она ехала на автомобиле в город Рейноса, который располагается прямо на границе двух стран, вместе с ней была семья из города Монтеррей.В своих соцсетях девушка успела сообщить, что за ними "гонятся из картеля", после этого она не выходила на связь. Позднее она отправила мужу сообщение, попросив перевести полторы тысячи долларов на карту, номер которой "она скажет"."Она иногда выходит на связь. Выкуп переводить планирую", — заявил мужчина.По его словам, он обратился в посольство России в Мексике.Ранее грузинский телеканал "Мтавари" сообщил, что на американо-мексиканской границе наркокартель похитил 120 иностранных граждан, пытавших попасть в США нелегальным путем. Среди похищенных 30 граждан Грузии. Похитители требуют выкуп в размере 90 тысяч долларов.
https://ria.ru/20240228/mask-1929894214.html
https://ria.ru/20230629/meksika-1881027828.html
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мексика, в мире, сша, монтеррей, россия
Мексика, В мире, США, Монтеррей, Россия
В Мексике неизвестные похитили россиянку
В Мексике у границы с США похитили москвичку Ригович