https://ria.ru/20240317/malkov-1933651047.html

Губернатор Рязанской области проголосовал на выборах президента России

Губернатор Рязанской области проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 17.03.2024

Губернатор Рязанской области проголосовал на выборах президента России

Губернатор Рязанской области Павел Малков проголосовал на выборах президента РФ на участке в центре Рязани, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T12:03

2024-03-17T12:03

2024-03-17T12:03

рязанская область

рязанская область

павел малков

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РЯЗАНЬ, 17 мар - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков проголосовал на выборах президента РФ на участке в центре Рязани, передает корреспондент РИА Новости. Павел Малков проголосовал на участке №1023, расположенном в здании школы в историческом центре Рязани. "Я всегда участвую в выборах и считаю, что это гражданский долг. Это не просто слова. Это то, что все должны делать. Любого уровня, любые выборы. Если они проходят на нашей территории, то всегда надо найти время и сходить отдать свой голос. А выборы президента - это вообще выборы будущего нашей страны... Здесь, я считаю, абсолютно каждый должен свой голос отдать, чтобы уверенно смотреть в будущее", - сказал губернатор журналистам. Также глава региона отдал свой голос за одну из территорий, претендующих на благоустройство в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". В голосовании он принял участие с помощью волонтеров. "Мы очень серьезно занимаемся вопросами благоустройства и в Рязани, и в других населенных пунктах области. Я всегда говорю, что надо участвовать во всех программах и проектах. И один из таких серьезных источников - это федеральная программа "Формирование комфортной городской среды", - отметил Павел Малков.

https://ria.ru/20240315/vybory-1932705377.html

рязанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

рязанская область, павел малков