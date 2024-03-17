Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Рязанской области проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 17.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область
Рязанская область
 
12:03 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/malkov-1933651047.html
Губернатор Рязанской области проголосовал на выборах президента России
Губернатор Рязанской области проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 17.03.2024
Губернатор Рязанской области проголосовал на выборах президента России
Губернатор Рязанской области Павел Малков проголосовал на выборах президента РФ на участке в центре Рязани, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T12:03
2024-03-17T12:03
рязанская область
рязанская область
павел малков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933650361_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_447d42c4043cc4377448090ceab039e0.jpg
РЯЗАНЬ, 17 мар - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков проголосовал на выборах президента РФ на участке в центре Рязани, передает корреспондент РИА Новости. Павел Малков проголосовал на участке №1023, расположенном в здании школы в историческом центре Рязани. "Я всегда участвую в выборах и считаю, что это гражданский долг. Это не просто слова. Это то, что все должны делать. Любого уровня, любые выборы. Если они проходят на нашей территории, то всегда надо найти время и сходить отдать свой голос. А выборы президента - это вообще выборы будущего нашей страны... Здесь, я считаю, абсолютно каждый должен свой голос отдать, чтобы уверенно смотреть в будущее", - сказал губернатор журналистам. Также глава региона отдал свой голос за одну из территорий, претендующих на благоустройство в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". В голосовании он принял участие с помощью волонтеров. "Мы очень серьезно занимаемся вопросами благоустройства и в Рязани, и в других населенных пунктах области. Я всегда говорю, что надо участвовать во всех программах и проектах. И один из таких серьезных источников - это федеральная программа "Формирование комфортной городской среды", - отметил Павел Малков.
https://ria.ru/20240315/vybory-1932705377.html
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933650361_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_8be5c1d5b8c3e336dd28e0afe48de0f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рязанская область, павел малков
Рязанская область, Рязанская область, Павел Малков
Губернатор Рязанской области проголосовал на выборах президента России

Губернатор Рязанской области Малков проголосовал на выборах президента России

© Фото : Павел Малков/TelegramГубернатор Рязанской области Павел Малков во время голосования на выборах президента РФ на участке в центре Рязани
Губернатор Рязанской области Павел Малков во время голосования на выборах президента РФ на участке в центре Рязани - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© Фото : Павел Малков/Telegram
Губернатор Рязанской области Павел Малков во время голосования на выборах президента РФ на участке в центре Рязани
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 17 мар - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков проголосовал на выборах президента РФ на участке в центре Рязани, передает корреспондент РИА Новости.
Павел Малков проголосовал на участке №1023, расположенном в здании школы в историческом центре Рязани.
Бюллетени в урне на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
История президентских выборов в России
15 марта, 02:21
"Я всегда участвую в выборах и считаю, что это гражданский долг. Это не просто слова. Это то, что все должны делать. Любого уровня, любые выборы. Если они проходят на нашей территории, то всегда надо найти время и сходить отдать свой голос. А выборы президента - это вообще выборы будущего нашей страны... Здесь, я считаю, абсолютно каждый должен свой голос отдать, чтобы уверенно смотреть в будущее", - сказал губернатор журналистам.
Также глава региона отдал свой голос за одну из территорий, претендующих на благоустройство в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". В голосовании он принял участие с помощью волонтеров.
"Мы очень серьезно занимаемся вопросами благоустройства и в Рязани, и в других населенных пунктах области. Я всегда говорю, что надо участвовать во всех программах и проектах. И один из таких серьезных источников - это федеральная программа "Формирование комфортной городской среды", - отметил Павел Малков.
 
Рязанская областьРязанская областьПавел Малков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала