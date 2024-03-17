https://ria.ru/20240317/malkov-1933651047.html
Губернатор Рязанской области проголосовал на выборах президента России
Губернатор Рязанской области проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 17.03.2024
Губернатор Рязанской области проголосовал на выборах президента России
Губернатор Рязанской области Павел Малков проголосовал на выборах президента РФ на участке в центре Рязани, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T12:03
2024-03-17T12:03
2024-03-17T12:03
рязанская область
рязанская область
павел малков
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РЯЗАНЬ, 17 мар - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков проголосовал на выборах президента РФ на участке в центре Рязани, передает корреспондент РИА Новости. Павел Малков проголосовал на участке №1023, расположенном в здании школы в историческом центре Рязани. "Я всегда участвую в выборах и считаю, что это гражданский долг. Это не просто слова. Это то, что все должны делать. Любого уровня, любые выборы. Если они проходят на нашей территории, то всегда надо найти время и сходить отдать свой голос. А выборы президента - это вообще выборы будущего нашей страны... Здесь, я считаю, абсолютно каждый должен свой голос отдать, чтобы уверенно смотреть в будущее", - сказал губернатор журналистам. Также глава региона отдал свой голос за одну из территорий, претендующих на благоустройство в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". В голосовании он принял участие с помощью волонтеров. "Мы очень серьезно занимаемся вопросами благоустройства и в Рязани, и в других населенных пунктах области. Я всегда говорю, что надо участвовать во всех программах и проектах. И один из таких серьезных источников - это федеральная программа "Формирование комфортной городской среды", - отметил Павел Малков.
https://ria.ru/20240315/vybory-1932705377.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рязанская область, павел малков
Рязанская область, Рязанская область, Павел Малков
Губернатор Рязанской области проголосовал на выборах президента России
Губернатор Рязанской области Малков проголосовал на выборах президента России
РЯЗАНЬ, 17 мар - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков проголосовал на выборах президента РФ на участке в центре Рязани, передает корреспондент РИА Новости.
Павел Малков проголосовал на участке №1023, расположенном в здании школы в историческом центре Рязани
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История президентских выборов в России
"Я всегда участвую в выборах и считаю, что это гражданский долг. Это не просто слова. Это то, что все должны делать. Любого уровня, любые выборы. Если они проходят на нашей территории, то всегда надо найти время и сходить отдать свой голос. А выборы президента - это вообще выборы будущего нашей страны... Здесь, я считаю, абсолютно каждый должен свой голос отдать, чтобы уверенно смотреть в будущее", - сказал губернатор журналистам.
Также глава региона отдал свой голос за одну из территорий, претендующих на благоустройство в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". В голосовании он принял участие с помощью волонтеров.
"Мы очень серьезно занимаемся вопросами благоустройства и в Рязани, и в других населенных пунктах области. Я всегда говорю, что надо участвовать во всех программах и проектах. И один из таких серьезных источников - это федеральная программа "Формирование комфортной городской среды", - отметил Павел Малков.