https://ria.ru/20240317/makron-1933612210.html

Отчаянный шаг. СМИ раскрыли, что Макрон сделал из-за Украины

Отчаянный шаг. СМИ раскрыли, что Макрон сделал из-за Украины - РИА Новости, 17.03.2024

Отчаянный шаг. СМИ раскрыли, что Макрон сделал из-за Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон сменил тон по Украине из-за отчаянного желания вернуть Парижу престиж на мировой арене, сообщает The Telegraph со ссылкой на... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T09:33

2024-03-17T09:33

2024-03-17T14:11

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нато

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сменил тон по Украине из-за отчаянного желания вернуть Парижу престиж на мировой арене, сообщает The Telegraph со ссылкой на европейских политиков."Они описывают его как лидера, который на фоне меняющейся политической обстановки отчаянно хочет, чтобы его считали главенствующей силой в Европе как на международной арене, так и в самой Франции", — говорится в материале.Опрошенные изданием западные политики также отметили разногласия между французским президентом и канцлером Германии Олафом Шольцем, что тоже способствовало к переменам в подходе Макрона к конфликту на Украине.Накануне Эммануэль Макрон допустил в интервью изданию Le Parisien проведение Францией операций для "противостояния российским войскам" на Украине.Комментируя слова президента Франции об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению России и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.Президент Владимир Путин предупредил, что ввод европейского контингента никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для украинских властей. В ответ на слова французского лидера об отсутствии у Парижа красных линий в отношении поддержки Киева он заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.

https://ria.ru/20240317/nato-1933609543.html

https://ria.ru/20240316/konets-1933523831.html

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в мире, франция, украина, париж, олаф шольц, эммануэль макрон, нато, дмитрий песков, политика