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Отчаянный шаг. СМИ раскрыли, что Макрон сделал из-за Украины - РИА Новости, 17.03.2024
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09:33 17.03.2024 (обновлено: 14:11 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/makron-1933612210.html
Отчаянный шаг. СМИ раскрыли, что Макрон сделал из-за Украины
Отчаянный шаг. СМИ раскрыли, что Макрон сделал из-за Украины - РИА Новости, 17.03.2024
Отчаянный шаг. СМИ раскрыли, что Макрон сделал из-за Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон сменил тон по Украине из-за отчаянного желания вернуть Парижу престиж на мировой арене, сообщает The Telegraph со ссылкой на... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T09:33
2024-03-17T14:11
в мире
франция
украина
париж
олаф шольц
эммануэль макрон
нато
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сменил тон по Украине из-за отчаянного желания вернуть Парижу престиж на мировой арене, сообщает The Telegraph со ссылкой на европейских политиков.&quot;Они описывают его как лидера, который на фоне меняющейся политической обстановки отчаянно хочет, чтобы его считали главенствующей силой в Европе как на международной арене, так и в самой Франции&quot;, — говорится в материале.Опрошенные изданием западные политики также отметили разногласия между французским президентом и канцлером Германии Олафом Шольцем, что тоже способствовало к переменам в подходе Макрона к конфликту на Украине.Накануне Эммануэль Макрон допустил в интервью изданию Le Parisien проведение Францией операций для "противостояния российским войскам" на Украине.Комментируя слова президента Франции об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению России и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.Президент Владимир Путин предупредил, что ввод европейского контингента никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для украинских властей. В ответ на слова французского лидера об отсутствии у Парижа красных линий в отношении поддержки Киева он заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
https://ria.ru/20240317/nato-1933609543.html
https://ria.ru/20240316/konets-1933523831.html
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в мире, франция, украина, париж, олаф шольц, эммануэль макрон, нато, дмитрий песков, политика
В мире, Франция, Украина, Париж, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, НАТО, Дмитрий Песков, Политика
Отчаянный шаг. СМИ раскрыли, что Макрон сделал из-за Украины

Telegraph: Макрон сменил тон по Украине из-за желания вернуть Франции престиж

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сменил тон по Украине из-за отчаянного желания вернуть Парижу престиж на мировой арене, сообщает The Telegraph со ссылкой на европейских политиков.
«

"Они описывают его как лидера, который на фоне меняющейся политической обстановки отчаянно хочет, чтобы его считали главенствующей силой в Европе как на международной арене, так и в самой Франции", — говорится в материале.

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Опрошенные изданием западные политики также отметили разногласия между французским президентом и канцлером Германии Олафом Шольцем, что тоже способствовало к переменам в подходе Макрона к конфликту на Украине.
Накануне Эммануэль Макрон допустил в интервью изданию Le Parisien проведение Францией операций для "противостояния российским войскам" на Украине.
Комментируя слова президента Франции об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению России и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.
Президент Владимир Путин предупредил, что ввод европейского контингента никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для украинских властей. В ответ на слова французского лидера об отсутствии у Парижа красных линий в отношении поддержки Киева он заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
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В миреФранцияУкраинаПарижОлаф ШольцЭммануэль МакронНАТОДмитрий ПесковПолитика
 
 
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