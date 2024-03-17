https://ria.ru/20240317/lyudi-1933830739.html

Люди поверили и перестали бояться, заявила глава Херсонской облдумы

Люди поверили и перестали бояться, заявила глава Херсонской облдумы - РИА Новости, 17.03.2024

Люди поверили и перестали бояться, заявила глава Херсонской облдумы

Высокая явка жителей Херсонской области на выборах президента РФ и результаты свидетельствуют о том, что херсонцы не были запуганы вооруженными провокациями... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T23:09

2024-03-17T23:09

2024-03-17T23:09

выборы президента россии — 2024

политика

россия

херсонская область

владимир путин

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

скадовск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Высокая явка жителей Херсонской области на выборах президента РФ и результаты свидетельствуют о том, что херсонцы не были запуганы вооруженными провокациями врага и поверили в будущее с Россией, заявила РИА Новости глава Херсонской областной думы Татьяна Томилина. Владимир Путин побеждает на выборах президента в Херсонской области с 88,12% голосов после обработки 100% протоколов, сообщил ЦИК РФ. Явка в Херсонской области составила 83,87%. "Молодцы, Херсонская область, левый берег - просто молодцы. Явка была великолепная. Такие радостные лица – я объездила Скадовск, Лазурное. Была сегодня в селе Лазурное, зашла на участок - пустой зал. Спросила - что произошло, а мне показывают, что уже все вчера проголосовали... Люди поверили, перестали бояться. Нам уже бояться нечего", - сказала Томилина. Она поблагодарила сотрудников избирательных комиссий за организацию выборов. Результат выборов в области Томилина связывает с надеждами людей на будущее. "Проголосовали люди за главнокомандующего, за президента, люди поверили", - сказала она. Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/putin-1933829661.html

россия

херсонская область

скадовск

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политика, россия, херсонская область , владимир путин, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), скадовск