Люди поверили и перестали бояться, заявила глава Херсонской облдумы
Глава Херсонской облдумы об итогах выборов президента России: люди поверили
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЧлены избирательной комиссии заполняют документы на избирательном участке No 294 в ходе досрочного голосования на выборах президента РФ в поселке Аскания-Нова в Херсонской области
Члены избирательной комиссии заполняют документы на избирательном участке No 294 в ходе досрочного голосования на выборах президента РФ в поселке Аскания-Нова в Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Высокая явка жителей Херсонской области на выборах президента РФ и результаты свидетельствуют о том, что херсонцы не были запуганы вооруженными провокациями врага и поверили в будущее с Россией, заявила РИА Новости глава Херсонской областной думы Татьяна Томилина.
Владимир Путин побеждает на выборах президента в Херсонской области с 88,12% голосов после обработки 100% протоколов, сообщил ЦИК РФ. Явка в Херсонской области составила 83,87%.
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"Молодцы, Херсонская область, левый берег - просто молодцы. Явка была великолепная. Такие радостные лица – я объездила Скадовск, Лазурное. Была сегодня в селе Лазурное, зашла на участок - пустой зал. Спросила - что произошло, а мне показывают, что уже все вчера проголосовали... Люди поверили, перестали бояться. Нам уже бояться нечего", - сказала Томилина.
Она поблагодарила сотрудников избирательных комиссий за организацию выборов. Результат выборов в области Томилина связывает с надеждами людей на будущее.
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"Проголосовали люди за главнокомандующего, за президента, люди поверили", - сказала она.
Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.