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Люди поверили и перестали бояться, заявила глава Херсонской облдумы - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
23:09 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/lyudi-1933830739.html
Люди поверили и перестали бояться, заявила глава Херсонской облдумы
Люди поверили и перестали бояться, заявила глава Херсонской облдумы - РИА Новости, 17.03.2024
Люди поверили и перестали бояться, заявила глава Херсонской облдумы
Высокая явка жителей Херсонской области на выборах президента РФ и результаты свидетельствуют о том, что херсонцы не были запуганы вооруженными провокациями... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T23:09
2024-03-17T23:09
выборы президента россии — 2024
политика
россия
херсонская область
владимир путин
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
скадовск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Высокая явка жителей Херсонской области на выборах президента РФ и результаты свидетельствуют о том, что херсонцы не были запуганы вооруженными провокациями врага и поверили в будущее с Россией, заявила РИА Новости глава Херсонской областной думы Татьяна Томилина. Владимир Путин побеждает на выборах президента в Херсонской области с 88,12% голосов после обработки 100% протоколов, сообщил ЦИК РФ. Явка в Херсонской области составила 83,87%. "Молодцы, Херсонская область, левый берег - просто молодцы. Явка была великолепная. Такие радостные лица – я объездила Скадовск, Лазурное. Была сегодня в селе Лазурное, зашла на участок - пустой зал. Спросила - что произошло, а мне показывают, что уже все вчера проголосовали... Люди поверили, перестали бояться. Нам уже бояться нечего", - сказала Томилина. Она поблагодарила сотрудников избирательных комиссий за организацию выборов. Результат выборов в области Томилина связывает с надеждами людей на будущее. "Проголосовали люди за главнокомандующего, за президента, люди поверили", - сказала она. Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, херсонская область , владимир путин, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), скадовск
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Херсонская область , Владимир Путин, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Скадовск
Люди поверили и перестали бояться, заявила глава Херсонской облдумы

Глава Херсонской облдумы об итогах выборов президента России: люди поверили

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЧлены избирательной комиссии заполняют документы на избирательном участке No 294 в ходе досрочного голосования на выборах президента РФ в поселке Аскания-Нова в Херсонской области
Члены избирательной комиссии заполняют документы на избирательном участке No 294 в ходе досрочного голосования на выборах президента РФ в поселке Аскания-Нова в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Члены избирательной комиссии заполняют документы на избирательном участке No 294 в ходе досрочного голосования на выборах президента РФ в поселке Аскания-Нова в Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Высокая явка жителей Херсонской области на выборах президента РФ и результаты свидетельствуют о том, что херсонцы не были запуганы вооруженными провокациями врага и поверили в будущее с Россией, заявила РИА Новости глава Херсонской областной думы Татьяна Томилина.
Владимир Путин побеждает на выборах президента в Херсонской области с 88,12% голосов после обработки 100% протоколов, сообщил ЦИК РФ. Явка в Херсонской области составила 83,87%.
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«
"Молодцы, Херсонская область, левый берег - просто молодцы. Явка была великолепная. Такие радостные лица – я объездила Скадовск, Лазурное. Была сегодня в селе Лазурное, зашла на участок - пустой зал. Спросила - что произошло, а мне показывают, что уже все вчера проголосовали... Люди поверили, перестали бояться. Нам уже бояться нечего", - сказала Томилина.
Она поблагодарила сотрудников избирательных комиссий за организацию выборов. Результат выборов в области Томилина связывает с надеждами людей на будущее.
«
"Проголосовали люди за главнокомандующего, за президента, люди поверили", - сказала она.
Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияХерсонская областьВладимир ПутинНиколай ХаритоновЛеонид Слуцкий (политик)Скадовск
 
 
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