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Посольство в Лондоне поблагодарило Sky News за репортаж о выборах в России - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
22:18 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/london-1933817334.html
Посольство в Лондоне поблагодарило Sky News за репортаж о выборах в России
Посольство в Лондоне поблагодарило Sky News за репортаж о выборах в России - РИА Новости, 17.03.2024
Посольство в Лондоне поблагодарило Sky News за репортаж о выборах в России
Посольство России в Лондоне поблагодарило британский телеканал Sky News за репортаж по выборам президента РФ. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:18
2024-03-17T22:18
выборы президента россии — 2024
выборы
лондон
посольство россии в великобритании
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Посольство России в Лондоне поблагодарило британский телеканал Sky News за репортаж по выборам президента РФ. Ранее российское посольство сообщало, что около 500 россиян за четыре часа проголосовали на выборах президента РФ в Британии. Посольство опубликовало репортаж телеканала с участка голосования, во время которого репортер телеканала опрашивает участников голосования. "Спасибо телеканалу Sky News за смелость опубликовать этот репортаж", - говорится в сообщении посольства в соцсети X. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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Россияне на выборах президента за рубежом
Наплыв избирателей за пределами Российской Федерации значительно превысил ожидания. В Стамбуле у консульства России собралось более 300 человек. У избирательного участка в посольстве России в Варшаве было более 400 человек. Очередь из желающих проголосовать у здания посольства в Гааге растянулась на несколько кварталов. Аналогичную ситуацию можно было наблюдать в Афинах, Будапеште, Тель-Авиве, Брюсселе, Берлине, Братиславе, Ереване и Баку.
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выборы, лондон, посольство россии в великобритании, видео
Выборы президента России — 2024, Выборы, Лондон, Посольство России в Великобритании
Посольство в Лондоне поблагодарило Sky News за репортаж о выборах в России
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Посольство России в Лондоне поблагодарило британский телеканал Sky News за репортаж по выборам президента РФ.
2024-03-17T22:18
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Посольство в Лондоне поблагодарило Sky News за репортаж о выборах в России

Посольство РФ в Лондоне поблагодарило телеканал Sky News за репортаж о выборах

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЧлены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Посольство России в Лондоне поблагодарило британский телеканал Sky News за репортаж по выборам президента РФ.
Ранее российское посольство сообщало, что около 500 россиян за четыре часа проголосовали на выборах президента РФ в Британии.
Посольство опубликовало репортаж телеканала с участка голосования, во время которого репортер телеканала опрашивает участников голосования.
«
"Спасибо телеканалу Sky News за смелость опубликовать этот репортаж", - говорится в сообщении посольства в соцсети X.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
 
Выборы президента России — 2024ВыборыЛондонПосольство России в Великобритании
 
 
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