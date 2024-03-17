https://ria.ru/20240317/london-1933817334.html

Посольство в Лондоне поблагодарило Sky News за репортаж о выборах в России

Посольство в Лондоне поблагодарило Sky News за репортаж о выборах в России - РИА Новости, 17.03.2024

Посольство в Лондоне поблагодарило Sky News за репортаж о выборах в России

Посольство России в Лондоне поблагодарило британский телеканал Sky News за репортаж по выборам президента РФ. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T22:18

2024-03-17T22:18

2024-03-17T22:18

выборы президента россии — 2024

выборы

лондон

посольство россии в великобритании

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Посольство России в Лондоне поблагодарило британский телеканал Sky News за репортаж по выборам президента РФ. Ранее российское посольство сообщало, что около 500 россиян за четыре часа проголосовали на выборах президента РФ в Британии. Посольство опубликовало репортаж телеканала с участка голосования, во время которого репортер телеканала опрашивает участников голосования. "Спасибо телеканалу Sky News за смелость опубликовать этот репортаж", - говорится в сообщении посольства в соцсети X. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

лондон

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2024

Анна Гаврилова

Анна Гаврилова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Россияне на выборах президента за рубежом Наплыв избирателей за пределами Российской Федерации значительно превысил ожидания. В Стамбуле у консульства России собралось более 300 человек. У избирательного участка в посольстве России в Варшаве было более 400 человек. Очередь из желающих проголосовать у здания посольства в Гааге растянулась на несколько кварталов. Аналогичную ситуацию можно было наблюдать в Афинах, Будапеште, Тель-Авиве, Брюсселе, Берлине, Братиславе, Ереване и Баку. 2024-03-17T22:18 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Гаврилова

выборы, лондон, посольство россии в великобритании, видео