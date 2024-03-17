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Лолита ответила Собчак, что уже проголосовала на выборах
Лолита ответила Собчак, что уже проголосовала на выборах - РИА Новости, 17.03.2024
Лолита ответила Собчак, что уже проголосовала на выборах
Певица Лолита ответила журналистке Ксении Собчак на приглашение проголосовать на выборах президента РФ, сообщив, что отдала свой голос еще 15 марта. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T20:42
2024-03-17T20:42
2024-03-17T20:42
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Певица Лолита ответила журналистке Ксении Собчак на приглашение проголосовать на выборах президента РФ, сообщив, что отдала свой голос еще 15 марта. Ранее Собчак сообщила в своем Telegram-канале, что проголосовала онлайн на выборах президента РФ. Также она пригласила Лолиту сделать свой выбор, написав: "Лолита, ты следующая". "Получила письмо от Ксении с фото после электронного голосования. Докладываю: проголосовала еще 15-го, но скрин сделать не додумалась", - написала артистка в своем Telegram-канале. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Лолита и Собчак, а также ряд других звезд приняли участие в скандальной вечеринке в клубе "Мутабор" в конце декабря, организованной блогером Анастасией Ивлеевой. Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения. В результате Ивлеева и другие участники вечеринки были вынуждены оправдываться.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выборы, политика, ксения собчак, лолита милявская
Выборы президента России — 2024, Выборы, Политика, Ксения Собчак, Лолита Милявская
Лолита ответила Собчак, что уже проголосовала на выборах
Певица Лолита ответила Собчак, что уже проголосовала на выборах президента РФ
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Певица Лолита ответила журналистке Ксении Собчак на приглашение проголосовать на выборах президента РФ, сообщив, что отдала свой голос еще 15 марта.
Ранее Собчак сообщила в своем Telegram-канале, что проголосовала онлайн на выборах президента РФ. Также она пригласила Лолиту сделать свой выбор, написав: "Лолита, ты следующая".
«
"Получила письмо от Ксении с фото после электронного голосования. Докладываю: проголосовала еще 15-го, но скрин сделать не додумалась", - написала артистка в своем Telegram-канале.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Лолита и Собчак, а также ряд других звезд приняли участие в скандальной вечеринке в клубе "Мутабор" в конце декабря, организованной блогером Анастасией Ивлеевой. Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения. В результате Ивлеева и другие участники вечеринки были вынуждены оправдываться.