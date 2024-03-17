https://ria.ru/20240317/lolita-1933787404.html

Лолита ответила Собчак, что уже проголосовала на выборах

Лолита ответила Собчак, что уже проголосовала на выборах - РИА Новости, 17.03.2024

Лолита ответила Собчак, что уже проголосовала на выборах

Певица Лолита ответила журналистке Ксении Собчак на приглашение проголосовать на выборах президента РФ, сообщив, что отдала свой голос еще 15 марта. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T20:42

2024-03-17T20:42

2024-03-17T20:42

выборы президента россии — 2024

выборы

политика

ксения собчак

лолита милявская

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Певица Лолита ответила журналистке Ксении Собчак на приглашение проголосовать на выборах президента РФ, сообщив, что отдала свой голос еще 15 марта. Ранее Собчак сообщила в своем Telegram-канале, что проголосовала онлайн на выборах президента РФ. Также она пригласила Лолиту сделать свой выбор, написав: "Лолита, ты следующая". "Получила письмо от Ксении с фото после электронного голосования. Докладываю: проголосовала еще 15-го, но скрин сделать не додумалась", - написала артистка в своем Telegram-канале. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Лолита и Собчак, а также ряд других звезд приняли участие в скандальной вечеринке в клубе "Мутабор" в конце декабря, организованной блогером Анастасией Ивлеевой. Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения. В результате Ивлеева и другие участники вечеринки были вынуждены оправдываться.

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Анна Гаврилова

Анна Гаврилова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Гаврилова

выборы, политика, ксения собчак, лолита милявская