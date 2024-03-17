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Норвежскому журналисту устроили травлю за правду о Крыме, заявил Мурадов - РИА Новости, 17.03.2024
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13:28 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/krym-1933671751.html
Норвежскому журналисту устроили травлю за правду о Крыме, заявил Мурадов
Норвежскому журналисту устроили травлю за правду о Крыме, заявил Мурадов - РИА Новости, 17.03.2024
Норвежскому журналисту устроили травлю за правду о Крыме, заявил Мурадов
Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов сообщил РИА Новости, что норвежский журналист РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T13:28
2024-03-17T13:28
норвегия
георгий мурадов
владимир константинов
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов сообщил РИА Новости, что норвежский журналист и общественник Хендрик Вебер и его семья подверглись на родине травле в социальных сетях и западных СМИ после визита в Крым. Мурадов заявил, что Крым открыт для посещения иностранными журналистами, однако важно, чтобы они донесли до своей аудитории истинное положение вещей на полуострове. По его словам, недавно республику посетили журналисты из Германии и Норвегии, чтобы снять документальный фильм о жизни крымчан. "Против норвежского журналиста Хендрика Вебера, который летом снимал в республике документальный фильм, и членов его семьи в Норвегии устроили настоящую травлю в социальных сетях и средствах массовой информации, лишили работы", - сказал постпред. Летом 2023 года в Крым приезжала делегация норвежских журналистов, чтобы снять документальный фильм о жизни крымчан. Руководитель общественной организации "Народная дипломатия Норвегии" Хендрик Вебер почти каждый год приезжает в Крым. В ходе последнего визита он встретился с главой Крыма Сергеем Аксеновым и спикером парламента Владимиром Константиновым.
https://ria.ru/20240316/referendum-1933575383.html
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норвегия, георгий мурадов, владимир константинов, сергей аксенов (политик), германия, в мире
Норвегия, Георгий Мурадов, Владимир Константинов, Сергей Аксенов (политик), Германия, В мире
Норвежскому журналисту устроили травлю за правду о Крыме, заявил Мурадов

Мурадов: норвежскому журналисту устроили травлю на родине за правду о Крыме

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов сообщил РИА Новости, что норвежский журналист и общественник Хендрик Вебер и его семья подверглись на родине травле в социальных сетях и западных СМИ после визита в Крым.
Мурадов заявил, что Крым открыт для посещения иностранными журналистами, однако важно, чтобы они донесли до своей аудитории истинное положение вещей на полуострове. По его словам, недавно республику посетили журналисты из Германии и Норвегии, чтобы снять документальный фильм о жизни крымчан.
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16 марта, 22:50
"Против норвежского журналиста Хендрика Вебера, который летом снимал в республике документальный фильм, и членов его семьи в Норвегии устроили настоящую травлю в социальных сетях и средствах массовой информации, лишили работы", - сказал постпред.
Летом 2023 года в Крым приезжала делегация норвежских журналистов, чтобы снять документальный фильм о жизни крымчан. Руководитель общественной организации "Народная дипломатия Норвегии" Хендрик Вебер почти каждый год приезжает в Крым. В ходе последнего визита он встретился с главой Крыма Сергеем Аксеновым и спикером парламента Владимиром Константиновым.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Журналист, подвергшийся травле из-за Константиновки, ответил на статью NYT
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НорвегияГеоргий МурадовВладимир КонстантиновСергей Аксенов (политик)ГерманияВ мире
 
 
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