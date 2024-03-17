https://ria.ru/20240317/kontrol-1933580774.html
Расширен перечень подлежащих контролю веществ
Расширен перечень подлежащих контролю веществ - РИА Новости, 17.03.2024
Расширен перечень подлежащих контролю веществ
Правительство России расширило перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю на территории страны, следует из... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T00:13
2024-03-17T00:13
2024-03-17T00:13
россия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Правительство России расширило перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю на территории страны, следует из опубликованного документа на официальном интернет-портале правовой информации. Постановление вступило в силу в воскресенье. Документ включает в данный перечень 23 новых прекурсора, которые используются для незаконного изготовления наркотиков. Многие из этих веществ являются легальной альтернативой уже включенных в перечень прекурсоров. Данное решение позволит усилить борьбу с распространением наркотических средств и психотропных веществ, даст возможность сократить сырьевую базу для незаконного изготовления таких наркотических средств, как N-метилэфедрон, мефедрон, MDMA, производные амфетамины. Также документом определяется крупный и особо крупный размеры веществ, за незаконное приобретение, хранение и перевозку которых предусмотрена уголовная ответственность.
https://ria.ru/20240314/otravlenie-1932962467.html
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россия
Расширен перечень подлежащих контролю веществ
В России 17 марта расширили перечень веществ, подлежащих контролю
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости.
Правительство России расширило перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю на территории страны, следует из опубликованного документа на официальном интернет-портале
правовой информации.
Постановление вступило в силу в воскресенье.
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Документ включает в данный перечень 23 новых прекурсора, которые используются для незаконного изготовления наркотиков. Многие из этих веществ являются легальной альтернативой уже включенных в перечень прекурсоров.
Данное решение позволит усилить борьбу с распространением наркотических средств и психотропных веществ, даст возможность сократить сырьевую базу для незаконного изготовления таких наркотических средств, как N-метилэфедрон, мефедрон, MDMA, производные амфетамины.
Также документом определяется крупный и особо крупный размеры веществ, за незаконное приобретение, хранение и перевозку которых предусмотрена уголовная ответственность.
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