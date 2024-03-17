https://ria.ru/20240317/kommunalschiki-1934060607.html

Собянин: современная Москва — лидер по комфорту благодаря работникам ЖКХ

Собянин: современная Москва — лидер по комфорту благодаря работникам ЖКХ - РИА Новости, 18.03.2024

Собянин: современная Москва — лидер по комфорту благодаря работникам ЖКХ

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником, отметив, что современная Москва — лидер по созданию комфортной городской среды РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-17T13:02

2024-03-17T13:02

2024-03-18T16:49

москва сегодня: мегаполис для жизни

сергей собянин

москва

городское хозяйство москвы

комплекс городского хозяйства москвы

жкх

департамент жкх

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником, отметив, что современная Москва — лидер по созданию комфортной городской среды благодаря сплоченному коллективу 600 тысяч коммунальщиков. Он добавил, что круглосуточное надежное и бесперебойное энерго-, водо-, тепло- и газоснабжение - результат кропотливого и масштабного труда коллектива. "Современная Москва — лидер по созданию комфортной городской среды. В этом большая заслуга каждого специалиста 600-тысячного сплочённого коллектива столичных коммунальщиков. В круглосуточном режиме вы обеспечиваете надёжное и бесперебойное энерго-, водо-, тепло- и газоснабжение мегаполиса. Реконструированные поликлиники и спортивные объекты, благоустроенные парки и набережные, ухоженные дворы и пешеходные зоны, освещённые миллионами ярких огней улицы и площади — это тоже результаты вашей масштабной работы", - написал мэр в своем Telegram-канале. Собянин добавил, что работники ЖКХ создали в кратчайшие сроки очень важные инженерные сооружения для военных. Кроме того, они продолжают восстанавливать инфраструктуру Донецка и Луганска. Мэр Москвы поблагодарил коммунальщиков за высокий профессионализм, мужество и умение эффективно решать задачи любой сложности.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сергей собянин, москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, жкх, департамент жкх