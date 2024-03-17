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Собянин: современная Москва — лидер по комфорту благодаря работникам ЖКХ - РИА Новости, 18.03.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:02 17.03.2024 (обновлено: 16:49 18.03.2024)
https://ria.ru/20240317/kommunalschiki-1934060607.html
Собянин: современная Москва — лидер по комфорту благодаря работникам ЖКХ
Собянин: современная Москва — лидер по комфорту благодаря работникам ЖКХ - РИА Новости, 18.03.2024
Собянин: современная Москва — лидер по комфорту благодаря работникам ЖКХ
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником, отметив, что современная Москва — лидер по созданию комфортной городской среды РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-17T13:02
2024-03-18T16:49
москва сегодня: мегаполис для жизни
сергей собянин
москва
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
жкх
департамент жкх
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником, отметив, что современная Москва — лидер по созданию комфортной городской среды благодаря сплоченному коллективу 600 тысяч коммунальщиков. Он добавил, что круглосуточное надежное и бесперебойное энерго-, водо-, тепло- и газоснабжение - результат кропотливого и масштабного труда коллектива. "Современная Москва — лидер по созданию комфортной городской среды. В этом большая заслуга каждого специалиста 600-тысячного сплочённого коллектива столичных коммунальщиков. В круглосуточном режиме вы обеспечиваете надёжное и бесперебойное энерго-, водо-, тепло- и газоснабжение мегаполиса. Реконструированные поликлиники и спортивные объекты, благоустроенные парки и набережные, ухоженные дворы и пешеходные зоны, освещённые миллионами ярких огней улицы и площади — это тоже результаты вашей масштабной работы", - написал мэр в своем Telegram-канале. Собянин добавил, что работники ЖКХ создали в кратчайшие сроки очень важные инженерные сооружения для военных. Кроме того, они продолжают восстанавливать инфраструктуру Донецка и Луганска. Мэр Москвы поблагодарил коммунальщиков за высокий профессионализм, мужество и умение эффективно решать задачи любой сложности.
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сергей собянин, москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, жкх, департамент жкх
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Сергей Собянин, Москва, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы, ЖКХ, Департамент ЖКХ

Собянин: современная Москва — лидер по комфорту благодаря работникам ЖКХ

© Фото : Telegram-канал мэра Москвы Сергея СобянинаМэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© Фото : Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником, отметив, что современная Москва — лидер по созданию комфортной городской среды благодаря сплоченному коллективу 600 тысяч коммунальщиков.
Он добавил, что круглосуточное надежное и бесперебойное энерго-, водо-, тепло- и газоснабжение - результат кропотливого и масштабного труда коллектива.
"Современная Москва — лидер по созданию комфортной городской среды. В этом большая заслуга каждого специалиста 600-тысячного сплочённого коллектива столичных коммунальщиков. В круглосуточном режиме вы обеспечиваете надёжное и бесперебойное энерго-, водо-, тепло- и газоснабжение мегаполиса. Реконструированные поликлиники и спортивные объекты, благоустроенные парки и набережные, ухоженные дворы и пешеходные зоны, освещённые миллионами ярких огней улицы и площади — это тоже результаты вашей масштабной работы", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Собянин добавил, что работники ЖКХ создали в кратчайшие сроки очень важные инженерные сооружения для военных. Кроме того, они продолжают восстанавливать инфраструктуру Донецка и Луганска.
Мэр Москвы поблагодарил коммунальщиков за высокий профессионализм, мужество и умение эффективно решать задачи любой сложности.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниСергей СобянинМоскваГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства МосквыЖКХДепартамент ЖКХ
 
 
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