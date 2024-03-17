https://ria.ru/20240317/komissiya-1933775527.html

ЦИК зафиксировал около восьми миллионов потенциальных атак на сайт

ЦИК зафиксировал около восьми миллионов потенциальных атак на сайт - РИА Новости, 17.03.2024

ЦИК зафиксировал около восьми миллионов потенциальных атак на сайт

Почти 8 миллионов потенциально опасных воздействий на сайт ЦИК зафиксировано с 1 января 2024 года, сообщил член Центральной избирательной комиссии РФ Игорь... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T19:34

2024-03-17T19:34

2024-03-17T19:35

выборы президента россии — 2024

политика

россия

игорь борисов

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Почти 8 миллионов потенциально опасных воздействий на сайт ЦИК зафиксировано с 1 января 2024 года, сообщил член Центральной избирательной комиссии РФ Игорь Борисов. На брифинге ЦИК Борисов отметил, что попытки воздействия на выборы президента РФ осуществляются в разных направлениях. "С 1 января 2024 года до начала голосования на выборы президента РФ зафиксировано на текущий момент почти 8 миллионов потенциально опасных воздействий высокой и средней степени критичности из сети интернет на сайт Центральной избирательной комиссии, в том числе 4 целенаправленных DDoS-атаки с общей продолжительностью 14 минут", - сказал Борисов на брифинге в информцентре ЦИК. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/fake-1933771875.html

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политика, россия, игорь борисов