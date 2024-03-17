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ЦИК зафиксировал около восьми миллионов потенциальных атак на сайт
ЦИК зафиксировал около восьми миллионов потенциальных атак на сайт - РИА Новости, 17.03.2024
ЦИК зафиксировал около восьми миллионов потенциальных атак на сайт
Почти 8 миллионов потенциально опасных воздействий на сайт ЦИК зафиксировано с 1 января 2024 года, сообщил член Центральной избирательной комиссии РФ Игорь... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T19:34
2024-03-17T19:34
2024-03-17T19:35
выборы президента россии — 2024
политика
россия
игорь борисов
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Почти 8 миллионов потенциально опасных воздействий на сайт ЦИК зафиксировано с 1 января 2024 года, сообщил член Центральной избирательной комиссии РФ Игорь Борисов. На брифинге ЦИК Борисов отметил, что попытки воздействия на выборы президента РФ осуществляются в разных направлениях. "С 1 января 2024 года до начала голосования на выборы президента РФ зафиксировано на текущий момент почти 8 миллионов потенциально опасных воздействий высокой и средней степени критичности из сети интернет на сайт Центральной избирательной комиссии, в том числе 4 целенаправленных DDoS-атаки с общей продолжительностью 14 минут", - сказал Борисов на брифинге в информцентре ЦИК. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, игорь борисов
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Игорь Борисов
ЦИК зафиксировал около восьми миллионов потенциальных атак на сайт
ЦИК зафиксировал около 8 миллионов потенциальных атак на сайт с 1 января
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Почти 8 миллионов потенциально опасных воздействий на сайт ЦИК зафиксировано с 1 января 2024 года, сообщил член Центральной избирательной комиссии РФ Игорь Борисов.
На брифинге ЦИК Борисов отметил, что попытки воздействия на выборы президента РФ осуществляются в разных направлениях.
"С 1 января 2024 года до начала голосования на выборы президента РФ зафиксировано на текущий момент почти 8 миллионов потенциально опасных воздействий высокой и средней степени критичности из сети интернет на сайт Центральной избирательной комиссии, в том числе 4 целенаправленных DDoS-атаки с общей продолжительностью 14 минут", - сказал Борисов на брифинге в информцентре ЦИК.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
МИД России рассказал о фейках о голосовании за рубежом