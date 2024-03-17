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В Москве прошла процедура сбора ключей электронного голосования

В Москве прошла процедура сбора ключей электронного голосования - РИА Новости, 17.03.2024

В Москве прошла процедура сбора ключей электронного голосования

Процедура сбора ключей электронного голосования прошла в территориальной избирательной комиссии (ТИК) дистанционного электронного голосования (ДЭГ), передает... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T21:58

2024-03-17T21:58

2024-03-17T21:58

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Процедура сбора ключей электронного голосования прошла в территориальной избирательной комиссии (ТИК) дистанционного электронного голосования (ДЭГ), передает корреспондент РИА Новости. "Раздельное хранение ключа расшифрования гарантирует нам, что никто ни на каком этапе не сможет даже теоретически вмешаться в бюллетени, каким-либо образом их исказить, каким-либо образом изменить баланс бюллетеней в сторону того или иного кандидата", - сказал председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов. После сбора ключа расшифрования специалисты смогут расшифровать результаты голосования. "Я надеюсь, что вскоре после этого мы сможем вам представить сначала предварительные результаты, они у нас расшифровываются в два этапа: сначала по московскому часовому поясу и восточным регионам, второе - по Калининграду", - пояснил Артамонов. ДЭГ на выборах главы государства используют 29 регионов: Москва, Карелия, Крым, Чувашия, Алтайский, Камчатский, Пермский края, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Калининградская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Псковская, Ростовская, Свердловская, Томская, Челябинская, Ярославская области, Севастополь, а также Ненецкий автономный округ. Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что для участия в дистанционном электронном голосовании поступили заявки от более чем 4 миллионов граждан.

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