https://ria.ru/20240317/kishinev-1933666913.html

Голосование в посольстве России в Кишиневе возобновилось

Голосование в посольстве России в Кишиневе возобновилось - РИА Новости, 17.03.2024

Голосование в посольстве России в Кишиневе возобновилось

Представитель посольства РФ в Молдавии Анатолий Лошаков подтвердил РИА Новости, что голосование в посольстве после инцидента с зажигательной смесью... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T13:06

2024-03-17T13:06

2024-03-17T13:16

выборы президента россии — 2024

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КИШИНЕВ, 17 мар – РИА Новости. Представитель посольства РФ в Молдавии Анатолий Лошаков подтвердил РИА Новости, что голосование в посольстве после инцидента с зажигательной смесью возобновилось."В связи с инцидентом работа участка для голосования была приостановлена. Сейчас участок работает, голосование возобновилась, никто не пострадал", - сказал Лошаков.Ранее в воскресенье у посольства России в Кишиневе произошел инцидент: неизвестный перебросил через забор дипмиссии емкость с зажигательной смесью. Голосование в посольстве было приостановлено.В полиции Кишинева сообщили РИА Новости, что нарушитель задержан.Как ранее сообщили в посольстве, на избирательном участке могут проголосовать российские граждане (достигшие на день голосования 18 лет), проживающие или временно находящиеся в Молдавии. Досрочного и онлайн голосования для российских граждан в республике не предусмотрено. Голосование на участке будет проводиться до 20.00 (21.00 мск).Ранее Россия обратилась к Молдавии с просьбой открыть избирательные участки для голосования на выборах президента РФ. Однако власти Молдавии разрешили открыть только один избирательный участок на территории российского посольства в Кишиневе. Спикер парламента страны и лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу призвал Москву отказаться от открытия избирательных участков на территории непризнанной ПМР. Министр иностранных дел Михай Попшой предупредил, что Кишинев примет меры, чтобы предупредить действия, противоречащие суверенитету Молдавии. Во вторник глава российской дипмиссии в Молдавии Олег Васнецов был вызван в МИД республики, ему был выражен протест из-за открытия избирательных участков в Приднестровье.Предыдущие выборы президента России прошли в марте 2018 года, тогда в Молдавии открыли три избирательных участка, а еще 24 - на территории Приднестровья (там живут более 200 тысяч российских граждан).

https://ria.ru/20240317/vybory-1933613305.html

https://ria.ru/20240316/zakharova-1933447332.html

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кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ. 2024-03-17T13:06 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, кишинев