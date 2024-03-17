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Голосование в посольстве России в Кишиневе возобновилось - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
13:06 17.03.2024 (обновлено: 13:16 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/kishinev-1933666913.html
Голосование в посольстве России в Кишиневе возобновилось
Голосование в посольстве России в Кишиневе возобновилось - РИА Новости, 17.03.2024
Голосование в посольстве России в Кишиневе возобновилось
Представитель посольства РФ в Молдавии Анатолий Лошаков подтвердил РИА Новости, что голосование в посольстве после инцидента с зажигательной смесью... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T13:06
2024-03-17T13:16
выборы президента россии — 2024
россия
кишинев
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КИШИНЕВ, 17 мар – РИА Новости. Представитель посольства РФ в Молдавии Анатолий Лошаков подтвердил РИА Новости, что голосование в посольстве после инцидента с зажигательной смесью возобновилось."В связи с инцидентом работа участка для голосования была приостановлена. Сейчас участок работает, голосование возобновилась, никто не пострадал", - сказал Лошаков.Ранее в воскресенье у посольства России в Кишиневе произошел инцидент: неизвестный перебросил через забор дипмиссии емкость с зажигательной смесью. Голосование в посольстве было приостановлено.В полиции Кишинева сообщили РИА Новости, что нарушитель задержан.Как ранее сообщили в посольстве, на избирательном участке могут проголосовать российские граждане (достигшие на день голосования 18 лет), проживающие или временно находящиеся в Молдавии. Досрочного и онлайн голосования для российских граждан в республике не предусмотрено. Голосование на участке будет проводиться до 20.00 (21.00 мск).Ранее Россия обратилась к Молдавии с просьбой открыть избирательные участки для голосования на выборах президента РФ. Однако власти Молдавии разрешили открыть только один избирательный участок на территории российского посольства в Кишиневе. Спикер парламента страны и лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу призвал Москву отказаться от открытия избирательных участков на территории непризнанной ПМР. Министр иностранных дел Михай Попшой предупредил, что Кишинев примет меры, чтобы предупредить действия, противоречащие суверенитету Молдавии. Во вторник глава российской дипмиссии в Молдавии Олег Васнецов был вызван в МИД республики, ему был выражен протест из-за открытия избирательных участков в Приднестровье.Предыдущие выборы президента России прошли в марте 2018 года, тогда в Молдавии открыли три избирательных участка, а еще 24 - на территории Приднестровья (там живут более 200 тысяч российских граждан).
https://ria.ru/20240317/vybory-1933613305.html
https://ria.ru/20240316/zakharova-1933447332.html
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353
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Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом
Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ.
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россия, кишинев
Выборы президента России — 2024, Россия, Кишинев
Голосование в посольстве России в Кишиневе возобновилось

В Кишиневе возобновилось голосование после инцидента с зажигательной смесью

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкЛюди стоят в очереди на избирательный участок в посольстве РФ для голосования на выборах президента России в Кишиневе
Люди стоят в очереди на избирательный участок в посольстве РФ для голосования на выборах президента России в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Люди стоят в очереди на избирательный участок в посольстве РФ для голосования на выборах президента России в Кишиневе
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 17 мар – РИА Новости. Представитель посольства РФ в Молдавии Анатолий Лошаков подтвердил РИА Новости, что голосование в посольстве после инцидента с зажигательной смесью возобновилось.
"В связи с инцидентом работа участка для голосования была приостановлена. Сейчас участок работает, голосование возобновилась, никто не пострадал", - сказал Лошаков.
Люди стоят в очереди на избирательный участок в Дом офицеров российской армии в Тирасполе для голосования на выборах президента России. 17 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
В Приднестровье открылись шесть участков на выборах президента России
Вчера, 09:38
Ранее в воскресенье у посольства России в Кишиневе произошел инцидент: неизвестный перебросил через забор дипмиссии емкость с зажигательной смесью. Голосование в посольстве было приостановлено.
В полиции Кишинева сообщили РИА Новости, что нарушитель задержан.
Как ранее сообщили в посольстве, на избирательном участке могут проголосовать российские граждане (достигшие на день голосования 18 лет), проживающие или временно находящиеся в Молдавии. Досрочного и онлайн голосования для российских граждан в республике не предусмотрено. Голосование на участке будет проводиться до 20.00 (21.00 мск).
Захарова о странах, препятствующих голосованию россиян за рубежом - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Захарова прокомментировала действия стран, мешающих голосованию россиян
16 марта, 11:01
Ранее Россия обратилась к Молдавии с просьбой открыть избирательные участки для голосования на выборах президента РФ. Однако власти Молдавии разрешили открыть только один избирательный участок на территории российского посольства в Кишиневе. Спикер парламента страны и лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу призвал Москву отказаться от открытия избирательных участков на территории непризнанной ПМР. Министр иностранных дел Михай Попшой предупредил, что Кишинев примет меры, чтобы предупредить действия, противоречащие суверенитету Молдавии. Во вторник глава российской дипмиссии в Молдавии Олег Васнецов был вызван в МИД республики, ему был выражен протест из-за открытия избирательных участков в Приднестровье.
Предыдущие выборы президента России прошли в марте 2018 года, тогда в Молдавии открыли три избирательных участка, а еще 24 - на территории Приднестровья (там живут более 200 тысяч российских граждан).
 
Выборы президента России — 2024РоссияКишинев
 
 
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