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В посольство России в Кишиневе бросили емкость с зажигательной смесью - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
13:00 17.03.2024 (обновлено: 13:02 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/kishinev-1933665515.html
В посольство России в Кишиневе бросили емкость с зажигательной смесью
В посольство России в Кишиневе бросили емкость с зажигательной смесью - РИА Новости, 17.03.2024
В посольство России в Кишиневе бросили емкость с зажигательной смесью
Полиция Кишинева сообщила о задержании 40-летнего мужчины, перебросившего через забор посольства РФ емкость с зажигательной смесью. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T13:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Полиция Кишинева сообщила о задержании 40-летнего мужчины, перебросившего через забор посольства РФ емкость с зажигательной смесью."Полиция в Кишиневе задержала... мужчину, который перебросил (бутылки) через забор посольства России в Молдавии. Все подробности происшествия выясняются, подозреваемый задержан, известно, что ему 40 лет", - сообщили РИА Новости в пресс-службе.
https://ria.ru/20240316/zakharova-1933447332.html
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в мире, кишинев, россия, молдавия
Выборы президента России — 2024, В мире, Кишинев, Россия, Молдавия
В посольство России в Кишиневе бросили емкость с зажигательной смесью

В Кишиневе мужчина бросил емкость с зажигательной смесью в посольство России

© Sputnik / Мирослав РотарьЗдание посольства РФ в Кишиневе
Здание посольства РФ в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Здание посольства РФ в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Полиция Кишинева сообщила о задержании 40-летнего мужчины, перебросившего через забор посольства РФ емкость с зажигательной смесью.
"Полиция в Кишиневе задержала... мужчину, который перебросил (бутылки) через забор посольства России в Молдавии. Все подробности происшествия выясняются, подозреваемый задержан, известно, что ему 40 лет", - сообщили РИА Новости в пресс-службе.
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Выборы президента России — 2024В миреКишиневРоссияМолдавия
 
 
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