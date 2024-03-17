https://ria.ru/20240317/kishinev-1933665515.html

В посольство России в Кишиневе бросили емкость с зажигательной смесью

В посольство России в Кишиневе бросили емкость с зажигательной смесью - РИА Новости, 17.03.2024

В посольство России в Кишиневе бросили емкость с зажигательной смесью

Полиция Кишинева сообщила о задержании 40-летнего мужчины, перебросившего через забор посольства РФ емкость с зажигательной смесью. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T13:00

2024-03-17T13:00

2024-03-17T13:02

выборы президента россии — 2024

в мире

кишинев

россия

молдавия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151739/57/1517395769_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_746350a24c1f0435849fb2c096997b7b.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Полиция Кишинева сообщила о задержании 40-летнего мужчины, перебросившего через забор посольства РФ емкость с зажигательной смесью."Полиция в Кишиневе задержала... мужчину, который перебросил (бутылки) через забор посольства России в Молдавии. Все подробности происшествия выясняются, подозреваемый задержан, известно, что ему 40 лет", - сообщили РИА Новости в пресс-службе.

https://ria.ru/20240316/zakharova-1933447332.html

кишинев

россия

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, кишинев, россия, молдавия