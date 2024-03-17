https://ria.ru/20240317/kishinev-1933665515.html
В посольство России в Кишиневе бросили емкость с зажигательной смесью
В посольство России в Кишиневе бросили емкость с зажигательной смесью - РИА Новости, 17.03.2024
В посольство России в Кишиневе бросили емкость с зажигательной смесью
Полиция Кишинева сообщила о задержании 40-летнего мужчины, перебросившего через забор посольства РФ емкость с зажигательной смесью. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T13:00
2024-03-17T13:00
2024-03-17T13:02
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Полиция Кишинева сообщила о задержании 40-летнего мужчины, перебросившего через забор посольства РФ емкость с зажигательной смесью."Полиция в Кишиневе задержала... мужчину, который перебросил (бутылки) через забор посольства России в Молдавии. Все подробности происшествия выясняются, подозреваемый задержан, известно, что ему 40 лет", - сообщили РИА Новости в пресс-службе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кишинев, россия, молдавия
Выборы президента России — 2024, В мире, Кишинев, Россия, Молдавия
В посольство России в Кишиневе бросили емкость с зажигательной смесью
В Кишиневе мужчина бросил емкость с зажигательной смесью в посольство России