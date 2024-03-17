https://ria.ru/20240317/kishinev-1933609428.html

У избирательного участка в Кишиневе возникла очередь

У избирательного участка в Кишиневе возникла очередь - РИА Новости, 17.03.2024

У избирательного участка в Кишиневе возникла очередь

Небольшая очередь возникла у входа на единственный участок, который власти Молдавии позволили организовать в Кишиневе для голосования российских... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T09:26

2024-03-17T09:26

2024-03-17T12:41

выборы президента россии — 2024

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кишинев

молдавия

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КИШИНЕВ, 17 мар – РИА Новости. Небольшая очередь возникла у входа на единственный участок, который власти Молдавии позволили организовать в Кишиневе для голосования российских соотечественников на выборах президента РФ, еще до его открытия, передает корреспондент РИА Новости. Собравшиеся говорят, что считают своим гражданским долгом прийти и отдать свой голос, тем самым сделав свой выбор. Избирательный участок открыл свои двери в 8.00 (9.00 мск). Как сообщили в посольстве, на участке могут проголосовать российские граждане (достигшие на день голосования 18 лет), проживающие или временно находящиеся в Молдавии. Досрочного и онлайн голосования для российских граждан в республике не предусмотрено. Голосование на участке будет проводиться до 20.00 (21.00 мск).

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, кишинев, молдавия