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У избирательного участка в Кишиневе возникла очередь - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
09:26 17.03.2024 (обновлено: 12:41 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/kishinev-1933609428.html
У избирательного участка в Кишиневе возникла очередь
У избирательного участка в Кишиневе возникла очередь - РИА Новости, 17.03.2024
У избирательного участка в Кишиневе возникла очередь
Небольшая очередь возникла у входа на единственный участок, который власти Молдавии позволили организовать в Кишиневе для голосования российских... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T09:26
2024-03-17T12:41
выборы президента россии — 2024
в мире
кишинев
молдавия
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КИШИНЕВ, 17 мар – РИА Новости. Небольшая очередь возникла у входа на единственный участок, который власти Молдавии позволили организовать в Кишиневе для голосования российских соотечественников на выборах президента РФ, еще до его открытия, передает корреспондент РИА Новости. Собравшиеся говорят, что считают своим гражданским долгом прийти и отдать свой голос, тем самым сделав свой выбор. Избирательный участок открыл свои двери в 8.00 (9.00 мск). Как сообщили в посольстве, на участке могут проголосовать российские граждане (достигшие на день голосования 18 лет), проживающие или временно находящиеся в Молдавии. Досрочного и онлайн голосования для российских граждан в республике не предусмотрено. Голосование на участке будет проводиться до 20.00 (21.00 мск).
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в мире, кишинев, молдавия
Выборы президента России — 2024, В мире, Кишинев, Молдавия
У избирательного участка в Кишиневе возникла очередь

У единственного избирательного участка в Кишиневе возникла очередь

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкЛюди стоят в очереди на избирательный участок в посольстве РФ для голосования на выборах президента России в Кишиневе. 17 марта 2024
Люди стоят в очереди на избирательный участок в посольстве РФ для голосования на выборах президента России в Кишиневе. 17 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Люди стоят в очереди на избирательный участок в посольстве РФ для голосования на выборах президента России в Кишиневе. 17 марта 2024
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КИШИНЕВ, 17 мар – РИА Новости. Небольшая очередь возникла у входа на единственный участок, который власти Молдавии позволили организовать в Кишиневе для голосования российских соотечественников на выборах президента РФ, еще до его открытия, передает корреспондент РИА Новости.
Собравшиеся говорят, что считают своим гражданским долгом прийти и отдать свой голос, тем самым сделав свой выбор.
Избирательный участок открыл свои двери в 8.00 (9.00 мск). Как сообщили в посольстве, на участке могут проголосовать российские граждане (достигшие на день голосования 18 лет), проживающие или временно находящиеся в Молдавии. Досрочного и онлайн голосования для российских граждан в республике не предусмотрено. Голосование на участке будет проводиться до 20.00 (21.00 мск).
 
Выборы президента России — 2024В миреКишиневМолдавия
 
 
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