https://ria.ru/20240317/kishinev-1933609428.html
У избирательного участка в Кишиневе возникла очередь
У избирательного участка в Кишиневе возникла очередь - РИА Новости, 17.03.2024
У избирательного участка в Кишиневе возникла очередь
Небольшая очередь возникла у входа на единственный участок, который власти Молдавии позволили организовать в Кишиневе для голосования российских... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T09:26
2024-03-17T09:26
2024-03-17T12:41
выборы президента россии — 2024
в мире
кишинев
молдавия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933660016_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cdcabfc505ae73bf67e9e341569cf9ce.jpg
КИШИНЕВ, 17 мар – РИА Новости. Небольшая очередь возникла у входа на единственный участок, который власти Молдавии позволили организовать в Кишиневе для голосования российских соотечественников на выборах президента РФ, еще до его открытия, передает корреспондент РИА Новости. Собравшиеся говорят, что считают своим гражданским долгом прийти и отдать свой голос, тем самым сделав свой выбор. Избирательный участок открыл свои двери в 8.00 (9.00 мск). Как сообщили в посольстве, на участке могут проголосовать российские граждане (достигшие на день голосования 18 лет), проживающие или временно находящиеся в Молдавии. Досрочного и онлайн голосования для российских граждан в республике не предусмотрено. Голосование на участке будет проводиться до 20.00 (21.00 мск).
кишинев
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933660016_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_006399db50dd4bc9e4e41cda5b3ee3b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кишинев, молдавия
Выборы президента России — 2024, В мире, Кишинев, Молдавия
У избирательного участка в Кишиневе возникла очередь
У единственного избирательного участка в Кишиневе возникла очередь
КИШИНЕВ, 17 мар – РИА Новости. Небольшая очередь возникла у входа на единственный участок, который власти Молдавии позволили организовать в Кишиневе для голосования российских соотечественников на выборах президента РФ, еще до его открытия, передает корреспондент РИА Новости.
Собравшиеся говорят, что считают своим гражданским долгом прийти и отдать свой голос, тем самым сделав свой выбор.
Избирательный участок открыл свои двери в 8.00 (9.00 мск). Как сообщили в посольстве, на участке могут проголосовать российские граждане (достигшие на день голосования 18 лет), проживающие или временно находящиеся в Молдавии
. Досрочного и онлайн голосования для российских граждан в республике не предусмотрено. Голосование на участке будет проводиться до 20.00 (21.00 мск).