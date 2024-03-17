https://ria.ru/20240317/kibervoyna-1933787854.html
Голосование в России проходило на фоне кибервойны, заявил Ростелеком
Голосование в России проходило на фоне кибервойны, заявил Ростелеком - РИА Новости, 17.03.2024
Голосование в России проходило на фоне кибервойны, заявил Ростелеком
Голосование на выборах президента РФ проходило на фоне кибервойны, атаки шли на все ресурсы: ЦИК, Правительства Москвы, всех операторов, заявил глава... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T20:44
2024-03-17T20:44
2024-03-17T20:47
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михаил осеевский
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Голосование на выборах президента РФ проходило на фоне кибервойны, атаки шли на все ресурсы: ЦИК, Правительства Москвы, всех операторов, заявил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский на заседании ЦИК."Голосование проходило на фоне кибервойны, атаки шли на все ресурсы: на ресурсы Центральной избирательной комиссии, на ресурсы Правительства Москвы, на ресурсы самих операторов. Подготовка позволила справиться со всеми очень серьезными угрозами", - сообщил Осеевский.Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/ataki-1933767970.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Голосование в России проходило на фоне кибервойны, заявил Ростелеком
Ростелеком: голосование проходило на фоне кибервойны, атаки шли на все ресурсы