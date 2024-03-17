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Голосование в России проходило на фоне кибервойны, заявил Ростелеком - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
20:44 17.03.2024 (обновлено: 20:47 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/kibervoyna-1933787854.html
Голосование в России проходило на фоне кибервойны, заявил Ростелеком
Голосование в России проходило на фоне кибервойны, заявил Ростелеком - РИА Новости, 17.03.2024
Голосование в России проходило на фоне кибервойны, заявил Ростелеком
Голосование на выборах президента РФ проходило на фоне кибервойны, атаки шли на все ресурсы: ЦИК, Правительства Москвы, всех операторов, заявил глава... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T20:44
2024-03-17T20:47
политика
россия
москва
ростелеком
выборы президента россии — 2024
технологии
михаил осеевский
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Голосование на выборах президента РФ проходило на фоне кибервойны, атаки шли на все ресурсы: ЦИК, Правительства Москвы, всех операторов, заявил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский на заседании ЦИК."Голосование проходило на фоне кибервойны, атаки шли на все ресурсы: на ресурсы Центральной избирательной комиссии, на ресурсы Правительства Москвы, на ресурсы самих операторов. Подготовка позволила справиться со всеми очень серьезными угрозами", - сообщил Осеевский.Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, москва, ростелеком, технологии, михаил осеевский, леонид слуцкий (политик), николай харитонов
Политика, Россия, Москва, Ростелеком, Выборы президента России — 2024, Технологии, Михаил Осеевский, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов
Голосование в России проходило на фоне кибервойны, заявил Ростелеком

Ростелеком: голосование проходило на фоне кибервойны, атаки шли на все ресурсы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Голосование на выборах президента РФ проходило на фоне кибервойны, атаки шли на все ресурсы: ЦИК, Правительства Москвы, всех операторов, заявил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский на заседании ЦИК.
«
"Голосование проходило на фоне кибервойны, атаки шли на все ресурсы: на ресурсы Центральной избирательной комиссии, на ресурсы Правительства Москвы, на ресурсы самих операторов. Подготовка позволила справиться со всеми очень серьезными угрозами", - сообщил Осеевский.
Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Работа информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
В ЦИК рассказали о потенциально опасных атаках на сайт комиссии
Вчера, 18:57
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияМоскваРостелекомТехнологииМихаил ОсеевскийЛеонид Слуцкий (политик)Николай Харитонов
 
 
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