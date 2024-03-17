https://ria.ru/20240317/kibervoyna-1933787854.html

Голосование в России проходило на фоне кибервойны, заявил Ростелеком

Голосование в России проходило на фоне кибервойны, заявил Ростелеком - РИА Новости, 17.03.2024

Голосование в России проходило на фоне кибервойны, заявил Ростелеком

Голосование на выборах президента РФ проходило на фоне кибервойны, атаки шли на все ресурсы: ЦИК, Правительства Москвы, всех операторов, заявил глава... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T20:44

2024-03-17T20:44

2024-03-17T20:47

политика

россия

москва

ростелеком

выборы президента россии — 2024

технологии

михаил осеевский

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Голосование на выборах президента РФ проходило на фоне кибервойны, атаки шли на все ресурсы: ЦИК, Правительства Москвы, всех операторов, заявил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский на заседании ЦИК."Голосование проходило на фоне кибервойны, атаки шли на все ресурсы: на ресурсы Центральной избирательной комиссии, на ресурсы Правительства Москвы, на ресурсы самих операторов. Подготовка позволила справиться со всеми очень серьезными угрозами", - сообщил Осеевский.Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/ataki-1933767970.html

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Наталья Макарова

политика, россия, москва, ростелеком, технологии, михаил осеевский, леонид слуцкий (политик), николай харитонов