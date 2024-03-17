https://ria.ru/20240317/kharkov-1933827346.html
В Харьковской области прогремел взрыв
В Харьковской области прогремел взрыв - РИА Новости, 17.03.2024
В Харьковской области прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Харьковской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:49
2024-03-17T22:49
2024-03-17T22:49
харьковская область
украина
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Взрыв прогремел в Харьковской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Харьковской области прозвучал взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Сигнал воздушной тревоги в Харьковской области звучит с 18.16 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, украина
Харьковская область, Украина
В Харьковской области прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Харьковской области на фоне объявленной в воздушной тревоги
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Взрыв прогремел в Харьковской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Харьковской области прозвучал взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Сигнал воздушной тревоги в Харьковской области звучит с 18.16 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.