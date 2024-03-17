https://ria.ru/20240317/kharkov-1933827346.html

В Харьковской области прогремел взрыв

В Харьковской области прогремел взрыв - РИА Новости, 17.03.2024

В Харьковской области прогремел взрыв

Взрыв прогремел в Харьковской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T22:49

2024-03-17T22:49

2024-03-17T22:49

харьковская область

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1933827346.jpg?1710704974

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Взрыв прогремел в Харьковской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Харьковской области прозвучал взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Сигнал воздушной тревоги в Харьковской области звучит с 18.16 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

харьковская область

украина

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Анна Гаврилова

Анна Гаврилова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Гаврилова

харьковская область, украина