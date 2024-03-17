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Харитонов рассчитывает на достойный результат на выборах президента РФ - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
22:38 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/kharitonov-1933823552.html
Харитонов рассчитывает на достойный результат на выборах президента РФ
Харитонов рассчитывает на достойный результат на выборах президента РФ - РИА Новости, 17.03.2024
Харитонов рассчитывает на достойный результат на выборах президента РФ
Кандидат в президенты РФ от КПРФ Николай Харитонов считает, что команда партии отработала честно и добросовестно свою программу в ходе выборов, поэтому он... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:38
2024-03-17T22:38
выборы президента россии — 2024
политика
николай харитонов
кпрф
выборы
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ от КПРФ Николай Харитонов считает, что команда партии отработала честно и добросовестно свою программу в ходе выборов, поэтому он рассчитывает на достойный результат. "Мы отработали честно добросовестно нашу программу... нашу программу встречали везде доброжелательно... мы надеемся на достойный результат в этой ситуации", - сказал он журналистам. Харитонов добавил, что кто бы ни выиграл выборы президента, к программе КПРФ будет развернуто внимание. Политик также пожелал Владимиру Путину, в случае его победы, оправдать доверие избирателей. При этом он отметил, что население РФ показало международному сообществу сплочённость на выборах президента РФ. Впервые голосование на выборах главы государства проходило три дня - с 15 по 17 марта.
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политика, николай харитонов, кпрф, выборы
Выборы президента России — 2024, Политика, Николай Харитонов, КПРФ, Выборы
Харитонов рассчитывает на достойный результат на выборах президента РФ

Харитонов: КПРФ честно и добросовестно отработала программу в ходе выборов

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЧлен президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов
Член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ от КПРФ Николай Харитонов считает, что команда партии отработала честно и добросовестно свою программу в ходе выборов, поэтому он рассчитывает на достойный результат.
«
"Мы отработали честно добросовестно нашу программу... нашу программу встречали везде доброжелательно... мы надеемся на достойный результат в этой ситуации", - сказал он журналистам.
Харитонов добавил, что кто бы ни выиграл выборы президента, к программе КПРФ будет развернуто внимание.
Политик также пожелал Владимиру Путину, в случае его победы, оправдать доверие избирателей.
При этом он отметил, что население РФ показало международному сообществу сплочённость на выборах президента РФ.
Впервые голосование на выборах главы государства проходило три дня - с 15 по 17 марта.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаНиколай ХаритоновКПРФВыборы
 
 
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