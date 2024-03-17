https://ria.ru/20240317/kharitonov-1933823552.html

Харитонов рассчитывает на достойный результат на выборах президента РФ

Харитонов рассчитывает на достойный результат на выборах президента РФ - РИА Новости, 17.03.2024

Харитонов рассчитывает на достойный результат на выборах президента РФ

Кандидат в президенты РФ от КПРФ Николай Харитонов считает, что команда партии отработала честно и добросовестно свою программу в ходе выборов, поэтому он... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T22:38

2024-03-17T22:38

2024-03-17T22:38

выборы президента россии — 2024

политика

николай харитонов

кпрф

выборы

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ от КПРФ Николай Харитонов считает, что команда партии отработала честно и добросовестно свою программу в ходе выборов, поэтому он рассчитывает на достойный результат. "Мы отработали честно добросовестно нашу программу... нашу программу встречали везде доброжелательно... мы надеемся на достойный результат в этой ситуации", - сказал он журналистам. Харитонов добавил, что кто бы ни выиграл выборы президента, к программе КПРФ будет развернуто внимание. Политик также пожелал Владимиру Путину, в случае его победы, оправдать доверие избирателей. При этом он отметил, что население РФ показало международному сообществу сплочённость на выборах президента РФ. Впервые голосование на выборах главы государства проходило три дня - с 15 по 17 марта.

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Анна Гаврилова

Анна Гаврилова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Гаврилова

политика, николай харитонов, кпрф, выборы