Рейтинг@Mail.ru
Харитонов встретится с президентом в понедельник, заявил Зюганов - РИА Новости, 17.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
22:27 17.03.2024 (обновлено: 22:29 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/kharitonov-1933819241.html
Харитонов встретится с президентом в понедельник, заявил Зюганов
Харитонов встретится с президентом в понедельник, заявил Зюганов - РИА Новости, 17.03.2024
Харитонов встретится с президентом в понедельник, заявил Зюганов
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что кандидат в президенты РФ от партии Николай Харитонов встретится с президентом РФ в понедельник, а сам он – в среду. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:27
2024-03-17T22:29
выборы президента россии — 2024
политика
николай харитонов
геннадий зюганов
кпрф
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933806753_0:322:3070:2048_1920x0_80_0_0_941dc25095715c3b99e90a732ac1a955.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что кандидат в президенты РФ от партии Николай Харитонов встретится с президентом РФ в понедельник, а сам он – в среду. "Завтра Харитонов встречается с президентом, я встречаюсь в среду", - сказал он журналистам. Зюганов отметил, что в КПРФ подготовили предвыборную программу и будут делать все для ее реализации. Он также добавил, что КПРФ провела работу на выборах авторитетно, в ней было задействовано 90 тысяч человек.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Анна Гаврилова
Анна Гаврилова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933806753_22:0:2753:2048_1920x0_80_0_0_32b7014dc51263a8d7827da6a41a2626.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, николай харитонов, геннадий зюганов, кпрф, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Николай Харитонов, Геннадий Зюганов, КПРФ, Владимир Путин
Харитонов встретится с президентом в понедельник, заявил Зюганов

Зюганов: Харитонов встретится с президентом Владимиром Путиным в понедельник

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ от КПРФ Николай Харитонов отвечает на вопросы журналистов в своем предвыборном штабе в Москве
Кандидат в президенты РФ от КПРФ Николай Харитонов отвечает на вопросы журналистов в своем предвыборном штабе в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что кандидат в президенты РФ от партии Николай Харитонов встретится с президентом РФ в понедельник, а сам он – в среду.
«
"Завтра Харитонов встречается с президентом, я встречаюсь в среду", - сказал он журналистам.
Зюганов отметил, что в КПРФ подготовили предвыборную программу и будут делать все для ее реализации.
Он также добавил, что КПРФ провела работу на выборах авторитетно, в ней было задействовано 90 тысяч человек.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаНиколай ХаритоновГеннадий ЗюгановКПРФВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала