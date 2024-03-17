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Харитонов встретится с президентом в понедельник, заявил Зюганов
Харитонов встретится с президентом в понедельник, заявил Зюганов - РИА Новости, 17.03.2024
Харитонов встретится с президентом в понедельник, заявил Зюганов
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что кандидат в президенты РФ от партии Николай Харитонов встретится с президентом РФ в понедельник, а сам он – в среду. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:27
2024-03-17T22:27
2024-03-17T22:29
выборы президента россии — 2024
политика
николай харитонов
геннадий зюганов
кпрф
владимир путин
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что кандидат в президенты РФ от партии Николай Харитонов встретится с президентом РФ в понедельник, а сам он – в среду. "Завтра Харитонов встречается с президентом, я встречаюсь в среду", - сказал он журналистам. Зюганов отметил, что в КПРФ подготовили предвыборную программу и будут делать все для ее реализации. Он также добавил, что КПРФ провела работу на выборах авторитетно, в ней было задействовано 90 тысяч человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, николай харитонов, геннадий зюганов, кпрф, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Николай Харитонов, Геннадий Зюганов, КПРФ, Владимир Путин
Харитонов встретится с президентом в понедельник, заявил Зюганов
Зюганов: Харитонов встретится с президентом Владимиром Путиным в понедельник
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что кандидат в президенты РФ от партии Николай Харитонов встретится с президентом РФ в понедельник, а сам он – в среду.
«
"Завтра Харитонов встречается с президентом, я встречаюсь в среду", - сказал он журналистам.
Зюганов отметил, что в КПРФ подготовили предвыборную программу и будут делать все для ее реализации.
Он также добавил, что КПРФ провела работу на выборах авторитетно, в ней было задействовано 90 тысяч человек.