https://ria.ru/20240317/kharitonov-1933819241.html

Харитонов встретится с президентом в понедельник, заявил Зюганов

Харитонов встретится с президентом в понедельник, заявил Зюганов - РИА Новости, 17.03.2024

Харитонов встретится с президентом в понедельник, заявил Зюганов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что кандидат в президенты РФ от партии Николай Харитонов встретится с президентом РФ в понедельник, а сам он – в среду. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T22:27

2024-03-17T22:27

2024-03-17T22:29

выборы президента россии — 2024

политика

николай харитонов

геннадий зюганов

кпрф

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933806753_0:322:3070:2048_1920x0_80_0_0_941dc25095715c3b99e90a732ac1a955.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что кандидат в президенты РФ от партии Николай Харитонов встретится с президентом РФ в понедельник, а сам он – в среду. "Завтра Харитонов встречается с президентом, я встречаюсь в среду", - сказал он журналистам. Зюганов отметил, что в КПРФ подготовили предвыборную программу и будут делать все для ее реализации. Он также добавил, что КПРФ провела работу на выборах авторитетно, в ней было задействовано 90 тысяч человек.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Анна Гаврилова

Анна Гаврилова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Гаврилова

политика, николай харитонов, геннадий зюганов, кпрф, владимир путин