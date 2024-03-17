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Харитонов набирает 3.3% голосов по результатам онлайн-голосования в Москве

Харитонов набирает 3.3% голосов по результатам онлайн-голосования в Москве - РИА Новости, 17.03.2024

Харитонов набирает 3.3% голосов по результатам онлайн-голосования в Москве

Харитонов набрал 3.3 процента голосов на выборах президента России по результатам онлайн-голосования в Москве, сообщили в Мосгоризбиркоме. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T21:07

2024-03-17T21:07

2024-03-17T23:02

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Харитонов набрал 3.3 процента голосов на выборах президента России по результатам онлайн-голосования в Москве, сообщили в Мосгоризбиркоме."Харитонов Николай Михайлович — 3,3%", — сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

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