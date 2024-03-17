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Харитонов набирает 3.3% голосов по результатам онлайн-голосования в Москве - РИА Новости, 17.03.2024
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21:07 17.03.2024 (обновлено: 23:02 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/kharitonov-1933793230.html
Харитонов набирает 3.3% голосов по результатам онлайн-голосования в Москве
Харитонов набирает 3.3% голосов по результатам онлайн-голосования в Москве - РИА Новости, 17.03.2024
Харитонов набирает 3.3% голосов по результатам онлайн-голосования в Москве
Харитонов набрал 3.3 процента голосов на выборах президента России по результатам онлайн-голосования в Москве, сообщили в Мосгоризбиркоме. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:07
2024-03-17T23:02
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Харитонов набрал 3.3 процента голосов на выборах президента России по результатам онлайн-голосования в Москве, сообщили в Мосгоризбиркоме."Харитонов Николай Михайлович — 3,3%", — сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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политика, москва, россия
Политика, Москва, Россия
Харитонов набирает 3.3% голосов по результатам онлайн-голосования в Москве

Харитонов набирает 3.3% голосов по результатам онлайн-голосования в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ от КПРФ Николай Харитонов голосует на президентских выборах на избирательном участке участке № 2828 в школе № 1317 в Москве
Кандидат в президенты РФ от КПРФ Николай Харитонов голосует на президентских выборах на избирательном участке участке № 2828 в школе № 1317 в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Кандидат в президенты РФ от КПРФ Николай Харитонов голосует на президентских выборах на избирательном участке участке № 2828 в школе № 1317 в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Харитонов набрал 3.3 процента голосов на выборах президента России по результатам онлайн-голосования в Москве, сообщили в Мосгоризбиркоме.
"Харитонов Николай Михайлович — 3,3%", — сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
 
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