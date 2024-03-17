https://ria.ru/20240317/kamachtka-1933602487.html

Явка на выборах президента на Камчатке превысила 68 процентов

Явка на выборах президента на Камчатке превысила 68 процентов - РИА Новости, 17.03.2024

Явка на выборах президента на Камчатке превысила 68 процентов

Явка избирателей на 6.00 мск 17 марта на территории Камчатского края составила 68,25%, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T08:53

2024-03-17T08:53

2024-03-17T08:53

выборы президента россии — 2024

камчатка

камчатский край

политика

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 мар – РИА Новости. Явка избирателей на 6.00 мск 17 марта на территории Камчатского края составила 68,25%, сообщила пресс-служба правительства региона. "По состоянию на 15.00 (06.00 мск) 17 марта на Камчатке 68,25% избирателей приняли участие в выборах. Так, на избирательных участках полуострова проголосовало 62,14% избирателей, а дистанционно — 94,76% избирателей, зарегистрированных на портале", - говорится в сообщении. Наибольшая активность по общей явке избирателей в Пенжинском и Соболквском районах, а также в Мильковском округе. Выборы президента проходят в течение трех дней — с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Ранее на Камчатке досрочно проголосовали 8 тысяч избирателей, находящихся в труднодоступных и удаленных территориях, на метеостанциях, маяках, пограничных заставах, в оленеводческих бригадах, родовых общинах, на горнодобывающих и рыбопромышленных предприятиях. В электронном досрочном голосовании изъявили желание принять участие более 44 тысяч человек. Всего, по данным на 1 января 2024 года, на Камчатке зарегистрированы 225 тысяч 612 избирателей. Это на 5,6% (13 тысяч 326 человек) меньше, чем на момент выборов президента в 2018 году. Явка избирателей в Камчатском крае на выборах президента в 2018 году составила 67,74%.

https://ria.ru/20240315/vybory-1933150011.html

https://ria.ru/20240316/yavka-1933451573.html

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камчатский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

камчатка, камчатский край, политика