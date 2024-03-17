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Явка на выборах президента на Камчатке превысила 68 процентов - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
08:53 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/kamachtka-1933602487.html
Явка на выборах президента на Камчатке превысила 68 процентов
Явка на выборах президента на Камчатке превысила 68 процентов - РИА Новости, 17.03.2024
Явка на выборах президента на Камчатке превысила 68 процентов
Явка избирателей на 6.00 мск 17 марта на территории Камчатского края составила 68,25%, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T08:53
2024-03-17T08:53
выборы президента россии — 2024
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политика
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 мар – РИА Новости. Явка избирателей на 6.00 мск 17 марта на территории Камчатского края составила 68,25%, сообщила пресс-служба правительства региона. "По состоянию на 15.00 (06.00 мск) 17 марта на Камчатке 68,25% избирателей приняли участие в выборах. Так, на избирательных участках полуострова проголосовало 62,14% избирателей, а дистанционно — 94,76% избирателей, зарегистрированных на портале", - говорится в сообщении. Наибольшая активность по общей явке избирателей в Пенжинском и Соболквском районах, а также в Мильковском округе. Выборы президента проходят в течение трех дней — с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Ранее на Камчатке досрочно проголосовали 8 тысяч избирателей, находящихся в труднодоступных и удаленных территориях, на метеостанциях, маяках, пограничных заставах, в оленеводческих бригадах, родовых общинах, на горнодобывающих и рыбопромышленных предприятиях. В электронном досрочном голосовании изъявили желание принять участие более 44 тысяч человек. Всего, по данным на 1 января 2024 года, на Камчатке зарегистрированы 225 тысяч 612 избирателей. Это на 5,6% (13 тысяч 326 человек) меньше, чем на момент выборов президента в 2018 году. Явка избирателей в Камчатском крае на выборах президента в 2018 году составила 67,74%.
https://ria.ru/20240315/vybory-1933150011.html
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камчатка, камчатский край, политика
Выборы президента России — 2024, Камчатка, Камчатский край, Политика
Явка на выборах президента на Камчатке превысила 68 процентов

Явка на выборах президента на Камчатке составила 68,25 процента на 6:00 мск

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВыборы президента России
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 мар – РИА Новости. Явка избирателей на 6.00 мск 17 марта на территории Камчатского края составила 68,25%, сообщила пресс-служба правительства региона.
"По состоянию на 15.00 (06.00 мск) 17 марта на Камчатке 68,25% избирателей приняли участие в выборах. Так, на избирательных участках полуострова проголосовало 62,14% избирателей, а дистанционно — 94,76% избирателей, зарегистрированных на портале", - говорится в сообщении.
Камчатские молодожёны в ЗАГСе проголосовали на выборах Президента РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Молодожены с Камчатки проголосовали прямо в ЗАГСе
15 марта, 10:57
Наибольшая активность по общей явке избирателей в Пенжинском и Соболквском районах, а также в Мильковском округе.
Выборы президента проходят в течение трех дней — с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Ранее на Камчатке досрочно проголосовали 8 тысяч избирателей, находящихся в труднодоступных и удаленных территориях, на метеостанциях, маяках, пограничных заставах, в оленеводческих бригадах, родовых общинах, на горнодобывающих и рыбопромышленных предприятиях. В электронном досрочном голосовании изъявили желание принять участие более 44 тысяч человек.
Всего, по данным на 1 января 2024 года, на Камчатке зарегистрированы 225 тысяч 612 избирателей. Это на 5,6% (13 тысяч 326 человек) меньше, чем на момент выборов президента в 2018 году. Явка избирателей в Камчатском крае на выборах президента в 2018 году составила 67,74%.
Экраны в Информационном центре ЦИК РФ с информацией о ходе голосования на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
На Камчатке шесть участков показали стопроцентную явку на ДЭГ
16 марта, 11:19
 
Выборы президента России — 2024КамчаткаКамчатский крайПолитика
 
 
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