https://ria.ru/20240317/izbirkom-1933789494.html

Глава избиркома Херсонской области рассказала о ходе выборов в регионе

Глава избиркома Херсонской области рассказала о ходе выборов в регионе - РИА Новости, 17.03.2024

Глава избиркома Херсонской области рассказала о ходе выборов в регионе

Председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова и сенатор РФ Игорь Кастюкевич приняли участие во всероссийском онлайн-марафоне "Ночь... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T20:52

2024-03-17T20:52

2024-03-17T20:52

выборы президента россии — 2024

политика

херсонская область

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

вооруженные силы украины

россия

николай харитонов

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ГЕНИЧЕСК, 17 мар - РИА Новости. Председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова и сенатор РФ Игорь Кастюкевич приняли участие во всероссийском онлайн-марафоне "Ночь выборов", рассказав о том, как в регионе прошли дни голосования на выборах президента РФ, сообщает корреспондент РИА Новости. Глава избиркома рассказала, что украинские ударные дроны преследовали членов участковых комиссий. "(Украинские) дроны преследовали по маршруту следования. Это вообще было в ходе этой кампании - и досрочного голосования, и стационарного - прям очень любимое у них (у ВСУ - ред.) занятие - преследовать ударными дронами участковые комиссии", - сказала Захарова на марафоне. Кастюкевич рассказал об изменившемся с 2022 года настроении жителей Херсонской области. "Сейчас люди абсолютно открыто, абсолютно с улыбкой, заявляют, идут на выборы, говорят, что здорово, что мы участники всего процесса по выбору президента Российской Федерации", - отметил сенатор. Голосование на выборах президента России в Херсонской области завершилось в 16.00 мск 17 марта 2024 года. На пост главы государства претендуют четыре кандидата - Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/yavka-1933778914.html

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политика, херсонская область , леонид слуцкий (политик), владислав даванков, вооруженные силы украины, россия, николай харитонов