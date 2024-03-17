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В Дагестане избиратель проголосовал в костюме Чебурашки - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
14:10 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/izbiratel-1933683539.html
В Дагестане избиратель проголосовал в костюме Чебурашки
В Дагестане избиратель проголосовал в костюме Чебурашки - РИА Новости, 17.03.2024
В Дагестане избиратель проголосовал в костюме Чебурашки
Избиратель из села Ленинаул Казбековского района Дагестана пришел на участок для голосования на выборах президента России в костюме Чебурашки, сообщили РИА... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T14:10
2024-03-17T14:10
выборы президента россии — 2024
россия
чебурашка
казбековский район
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МАХАЧКАЛА, 17 мар - РИА Новости. Избиратель из села Ленинаул Казбековского района Дагестана пришел на участок для голосования на выборах президента России в костюме Чебурашки, сообщили РИА Новости в пресс-службе районной администрации. "Добавить радостного настроения удалось избирателю из села Ленинаул Казбековского района. Молодой человек решил голосовать в форме ростовой куклы самого любимого сказочного героя детей и взрослых нашей страны – Чебурашки", – рассказали в администрации района. "Сказочный персонаж" проголосовал на избирательном участке в местной школе. Судя по кадрам, из-за габаритов ростовой куклы молодому человеку с трудом удалось протиснуться через рамочный металлоискатель. "Для проверки личности избирателя пришлось снять голову, да и подпись в бюллетене делать было нелегко. Однако все получилось на славу, члены комиссии и другие голосующие получили от креативного избирателя мощный позитивный заряд, а председателю комиссии остался на память букет цветов от самого Чебурашки", – добавили в пресс-службе. В Дагестане работает 1861 избирательный участок. По данным избиркома республики, на них могут проголосовать более 1,7 миллиона избирателей.
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россия, чебурашка, казбековский район
Выборы президента России — 2024, Россия, Чебурашка, Казбековский район
В Дагестане избиратель проголосовал в костюме Чебурашки

В Дагестане избиратель проголосовал на выборах президента в костюме Чебурашки

© Лента новостей Дагестана/ВКонтактеИзбиратель из села Ленинаул Казбековского района Дагестана пришел на участок для голосования на выборах президента России в костюме Чебурашки
Избиратель из села Ленинаул Казбековского района Дагестана пришел на участок для голосования на выборах президента России в костюме Чебурашки
© Лента новостей Дагестана/ВКонтакте
Избиратель из села Ленинаул Казбековского района Дагестана пришел на участок для голосования на выборах президента России в костюме Чебурашки
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 17 мар - РИА Новости. Избиратель из села Ленинаул Казбековского района Дагестана пришел на участок для голосования на выборах президента России в костюме Чебурашки, сообщили РИА Новости в пресс-службе районной администрации.
«
"Добавить радостного настроения удалось избирателю из села Ленинаул Казбековского района. Молодой человек решил голосовать в форме ростовой куклы самого любимого сказочного героя детей и взрослых нашей страны – Чебурашки", – рассказали в администрации района.
Женщина в костюме Бабы-яги на избирательном участке в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
В Липецкой области проголосовали Чебурашка, гепард и Баба-яга
16 марта, 22:00
"Сказочный персонаж" проголосовал на избирательном участке в местной школе. Судя по кадрам, из-за габаритов ростовой куклы молодому человеку с трудом удалось протиснуться через рамочный металлоискатель.
«
"Для проверки личности избирателя пришлось снять голову, да и подпись в бюллетене делать было нелегко. Однако все получилось на славу, члены комиссии и другие голосующие получили от креативного избирателя мощный позитивный заряд, а председателю комиссии остался на память букет цветов от самого Чебурашки", – добавили в пресс-службе.
В Дагестане работает 1861 избирательный участок. По данным избиркома республики, на них могут проголосовать более 1,7 миллиона избирателей.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

 
Выборы президента России — 2024РоссияЧебурашкаКазбековский район
 
 
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