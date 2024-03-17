https://ria.ru/20240317/izbiratel-1933683539.html

В Дагестане избиратель проголосовал в костюме Чебурашки

В Дагестане избиратель проголосовал в костюме Чебурашки - РИА Новости, 17.03.2024

В Дагестане избиратель проголосовал в костюме Чебурашки

Избиратель из села Ленинаул Казбековского района Дагестана пришел на участок для голосования на выборах президента России в костюме Чебурашки, сообщили РИА... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T14:10

2024-03-17T14:10

2024-03-17T14:10

выборы президента россии — 2024

россия

чебурашка

казбековский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933682931_0:0:2317:1303_1920x0_80_0_0_7a4e6214d010afa2378d83c3ed8a5d20.jpg

МАХАЧКАЛА, 17 мар - РИА Новости. Избиратель из села Ленинаул Казбековского района Дагестана пришел на участок для голосования на выборах президента России в костюме Чебурашки, сообщили РИА Новости в пресс-службе районной администрации. "Добавить радостного настроения удалось избирателю из села Ленинаул Казбековского района. Молодой человек решил голосовать в форме ростовой куклы самого любимого сказочного героя детей и взрослых нашей страны – Чебурашки", – рассказали в администрации района. "Сказочный персонаж" проголосовал на избирательном участке в местной школе. Судя по кадрам, из-за габаритов ростовой куклы молодому человеку с трудом удалось протиснуться через рамочный металлоискатель. "Для проверки личности избирателя пришлось снять голову, да и подпись в бюллетене делать было нелегко. Однако все получилось на славу, члены комиссии и другие голосующие получили от креативного избирателя мощный позитивный заряд, а председателю комиссии остался на память букет цветов от самого Чебурашки", – добавили в пресс-службе. В Дагестане работает 1861 избирательный участок. По данным избиркома республики, на них могут проголосовать более 1,7 миллиона избирателей.

https://ria.ru/20240316/vybory-1933569178.html

россия

казбековский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, чебурашка, казбековский район