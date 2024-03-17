https://ria.ru/20240317/gumpomosch-1933737988.html

Путин поручил Минобороны доложить о доставке гумпомощи в зону СВО

Путин поручил Минобороны доложить о доставке гумпомощи в зону СВО - РИА Новости, 17.03.2024

Путин поручил Минобороны доложить о доставке гумпомощи в зону СВО

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны доложить до 30 июня о работе по адресной гуманитарной помощи в районы проведения СВО, соответствующее... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T16:59

2024-03-17T16:59

2024-03-17T17:15

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

сергей шойгу

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927042022_0:20:3072:1748_1920x0_80_0_0_f3e375c7ae94adb3804739d4112a7318.jpg

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны доложить до 30 июня о работе по адресной гуманитарной помощи в районы проведения СВО, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Минобороны России совместно с Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" рассмотреть вопрос об обеспечении адресности гуманитарной помощи, направляемой в районы проведения специальной военной операции", - говорится в поручении.Доклад необходимо предоставить до 30 июня 2024 года. Отвкетственными назначены руководитель исполкома "Народного фронта" Михаил Кузнецов и министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, сергей шойгу, безопасность