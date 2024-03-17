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Путин поручил Минобороны доложить о доставке гумпомощи в зону СВО
Путин поручил Минобороны доложить о доставке гумпомощи в зону СВО - РИА Новости, 17.03.2024
Путин поручил Минобороны доложить о доставке гумпомощи в зону СВО
Президент России Владимир Путин поручил Минобороны доложить до 30 июня о работе по адресной гуманитарной помощи в районы проведения СВО, соответствующее... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T16:59
2024-03-17T16:59
2024-03-17T17:15
специальная военная операция на украине
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владимир путин
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны доложить до 30 июня о работе по адресной гуманитарной помощи в районы проведения СВО, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Минобороны России совместно с Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию" рассмотреть вопрос об обеспечении адресности гуманитарной помощи, направляемой в районы проведения специальной военной операции", - говорится в поручении.Доклад необходимо предоставить до 30 июня 2024 года. Отвкетственными назначены руководитель исполкома "Народного фронта" Михаил Кузнецов и министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html
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россия, владимир путин, сергей шойгу, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Безопасность
Путин поручил Минобороны доложить о доставке гумпомощи в зону СВО
Путин поручил Минобороны доложить о доставке адресной гумпомощи в зону СВО