https://ria.ru/20240317/grazhdanstvo-1933748635.html
Стали известны подробности о попытке поджога посольства России в Кишиневе
Стали известны подробности о попытке поджога посольства России в Кишиневе - РИА Новости, 17.03.2024
Стали известны подробности о попытке поджога посольства России в Кишиневе
Мужчина, который пытался поджечь посольство России в Кишиневе, заявил о наличии у него помимо молдавского еще и российского гражданства, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T17:38
2024-03-17T17:38
2024-03-17T17:38
выборы президента россии — 2024
в мире
молдавия
кишинев
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933652027_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_42563cea23406f0ea4c5f0a76bc952f1.jpg
КИШИНЕВ, 17 мар - РИА Новости. Мужчина, который пытался поджечь посольство России в Кишиневе, заявил о наличии у него помимо молдавского еще и российского гражданства, сообщила пресс-служба полиции Молдавии. Ранее в воскресенье у посольства России в Кишиневе произошел инцидент: неизвестный перебросил через забор дипмиссии емкость с зажигательной смесью. Голосование в посольстве было приостановлено. В полиции Кишинева сообщили РИА Новости, что нарушитель задержан. "Мужчина в возрасте 54 лет является гражданином Молдавии, но заявил, что также является гражданином Российской Федерации, что предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов", - сообщила полиция в своем Telegram-канале. Мужчина находится в инспекторате полиции. Как ранее сообщили в посольстве, на избирательном участке могут проголосовать российские граждане (достигшие на день голосования 18 лет), проживающие или временно находящиеся в Молдавии. Досрочного и онлайн голосования для российских граждан в республике не предусмотрено. Голосование на участке будет проводиться до 20.00 (21.00 мск). Ранее Россия обратилась к Молдавии с просьбой открыть избирательные участки для голосования на выборах президента РФ. Однако власти Молдавии разрешили открыть только один избирательный участок на территории российского посольства в Кишиневе. Спикер парламента страны и лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу призвал Москву отказаться от открытия избирательных участков на территории непризнанной ПМР. Министр иностранных дел Михай Попшой предупредил, что Кишинев примет меры, чтобы предупредить действия, противоречащие суверенитету Молдавии. Во вторник глава российской дипмиссии в Молдавии Олег Васнецов был вызван в МИД республики, ему был выражен протест из-за открытия избирательных участков в Приднестровье. Предыдущие выборы президента России прошли в марте 2018 года, тогда в Молдавии открыли три избирательных участка, а еще 24 - на территории Приднестровья (там живут более 200 тысяч российских граждан).
https://ria.ru/20240317/kishinev-1933666913.html
https://ria.ru/20240316/zakharova-1933447332.html
молдавия
кишинев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933652027_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3c15f727f4e46990b5c1bdaeb3986042.jpg
Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом
Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ.
2024-03-17T17:38
true
PT1M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев, россия
Выборы президента России — 2024, В мире, Молдавия, Кишинев, Россия
Стали известны подробности о попытке поджога посольства России в Кишиневе
Пытавшийся поджечь посольство в Кишиневе заявил, что у него есть гражданство РФ
КИШИНЕВ, 17 мар - РИА Новости. Мужчина, который пытался поджечь посольство России в Кишиневе, заявил о наличии у него помимо молдавского еще и российского гражданства, сообщила пресс-служба полиции Молдавии.
Ранее в воскресенье у посольства России в Кишиневе произошел инцидент: неизвестный перебросил через забор дипмиссии емкость с зажигательной смесью. Голосование в посольстве было приостановлено. В полиции Кишинева сообщили РИА Новости, что нарушитель задержан.
Голосование в посольстве России в Кишиневе возобновилось
"Мужчина в возрасте 54 лет является гражданином Молдавии, но заявил, что также является гражданином Российской Федерации, что предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов", - сообщила полиция в своем Telegram-канале.
Мужчина находится в инспекторате полиции.
Как ранее сообщили в посольстве, на избирательном участке могут проголосовать российские граждане (достигшие на день голосования 18 лет), проживающие или временно находящиеся в Молдавии. Досрочного и онлайн голосования для российских граждан в республике не предусмотрено. Голосование на участке будет проводиться до 20.00 (21.00 мск).
Захарова прокомментировала действия стран, мешающих голосованию россиян
Ранее Россия обратилась к Молдавии с просьбой открыть избирательные участки для голосования на выборах президента РФ. Однако власти Молдавии разрешили открыть только один избирательный участок на территории российского посольства в Кишиневе. Спикер парламента страны и лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу призвал Москву отказаться от открытия избирательных участков на территории непризнанной ПМР. Министр иностранных дел Михай Попшой предупредил, что Кишинев примет меры, чтобы предупредить действия, противоречащие суверенитету Молдавии. Во вторник глава российской дипмиссии в Молдавии Олег Васнецов был вызван в МИД республики, ему был выражен протест из-за открытия избирательных участков в Приднестровье.
Предыдущие выборы президента России прошли в марте 2018 года, тогда в Молдавии открыли три избирательных участка, а еще 24 - на территории Приднестровья (там живут более 200 тысяч российских граждан).