https://ria.ru/20240317/grazhdanstvo-1933699198.html

Любовь Успенская получила российское гражданство

Любовь Успенская получила российское гражданство - РИА Новости, 17.03.2024

Любовь Успенская получила российское гражданство

Певица, исполнительница русского шансона Любовь Успенская получила российское гражданство, сообщил РИА Новости ее концертный директор Александр Дугин. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T14:53

2024-03-17T14:53

2024-03-17T15:02

культура

любовь успенская

россия

киев

александр дугин

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Певица, исполнительница русского шансона Любовь Успенская получила российское гражданство, сообщил РИА Новости ее концертный директор Александр Дугин."Да, она получила российское гражданство", — сказал собеседник агентства.Успенская родилась в Киеве. Несмотря на долгую концертную деятельность в России, гражданства у нее не было.Певица также имеет американское гражданство.

https://ria.ru/20240126/uspenskaya-1923497129.html

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любовь успенская, россия, киев, александр дугин