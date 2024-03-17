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Любовь Успенская получила российское гражданство - РИА Новости, 17.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:53 17.03.2024 (обновлено: 15:02 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/grazhdanstvo-1933699198.html
Любовь Успенская получила российское гражданство
Любовь Успенская получила российское гражданство - РИА Новости, 17.03.2024
Любовь Успенская получила российское гражданство
Певица, исполнительница русского шансона Любовь Успенская получила российское гражданство, сообщил РИА Новости ее концертный директор Александр Дугин. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T14:53
2024-03-17T15:02
культура
любовь успенская
россия
киев
александр дугин
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Певица, исполнительница русского шансона Любовь Успенская получила российское гражданство, сообщил РИА Новости ее концертный директор Александр Дугин.&quot;Да, она получила российское гражданство&quot;, — сказал собеседник агентства.Успенская родилась в Киеве. Несмотря на долгую концертную деятельность в России, гражданства у нее не было.Певица также имеет американское гражданство.
https://ria.ru/20240126/uspenskaya-1923497129.html
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любовь успенская, россия, киев, александр дугин
Культура, Любовь Успенская, Россия, Киев, Александр Дугин
Любовь Успенская получила российское гражданство

Певица Любовь Успенская получила российское гражданство

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПевица Любовь Успенская
Певица Любовь Успенская - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Певица Любовь Успенская. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Певица, исполнительница русского шансона Любовь Успенская получила российское гражданство, сообщил РИА Новости ее концертный директор Александр Дугин.
«

"Да, она получила российское гражданство", — сказал собеседник агентства.

Успенская родилась в Киеве. Несмотря на долгую концертную деятельность в России, гражданства у нее не было.
Певица также имеет американское гражданство.
Певица Любовь Успенская - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
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КультураЛюбовь УспенскаяРоссияКиевАлександр Дугин
 
 
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