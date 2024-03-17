https://ria.ru/20240317/golosovavshie-1933765236.html

В Херсонской области голосовавших по украинским документам было мало

В Херсонской области голосовавших по украинским документам было мало - РИА Новости, 17.03.2024

В Херсонской области голосовавших по украинским документам было мало

Явка на выборах президента РФ в Херсонской области была очень высокой, на всех участках была праздничная атмосфера, а голосовавших по украинским документам были РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T18:36

2024-03-17T18:36

2024-03-17T18:36

выборы президента россии — 2024

херсонская область

россия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Явка на выборах президента РФ в Херсонской области была очень высокой, на всех участках была праздничная атмосфера, а голосовавших по украинским документам были единицы, сообщил РИА Новости член Центральной избирательной комиссии РФ Евгений Шевченко. Голосование на выборах президента России в Херсонской области завершилось в 16.00 (совпадает с мск) 17 марта. "В настоящее время идет подсчет голосов. Активность избирателей была очень высокой, как и в дни досрочного голосования", - сообщил Шевченко. Кроме того, он отметил, что голосовать приходили много молодых людей, в том числе голосующих впервые. "Во-первых, нужно отметить праздничную атмосферу на всех избирательных участках. Никто не боится показывать свои лица, никто не запрещает себя снимать, люди охотно дают комментарии о своем участии в голосовании", - сообщил Шевченко. "Второй момент, который очень важен, у нас определена возможность у лиц, у которых нет российского паспорта, голосовать по украинскому паспорту. Но мы отмечаем, что были буквально единицы, кто голосовал бы по украинским документам", - добавил он.

https://ria.ru/20240316/nablyudateli-1933568163.html

херсонская область

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херсонская область , россия