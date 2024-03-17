https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933840565.html
Российский посол рассказал о голосовании в Венгрии
Российский посол рассказал о голосовании в Венгрии - РИА Новости, 17.03.2024
Российский посол рассказал о голосовании в Венгрии
Голосование на выборах президента России на участке в Будапеште прошло штатно и без происшествий, всего проголосовали 1815 избирателей, заявил журналистам посол РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T23:48
2024-03-17T23:48
2024-03-17T23:48
выборы президента россии — 2024
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БУДАПЕШТ, 17 мар - РИА Новости. Голосование на выборах президента России на участке в Будапеште прошло штатно и без происшествий, всего проголосовали 1815 избирателей, заявил журналистам посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов. "По последним данным, на нашем участке проголосовали 1815 российских граждан, которые в Венгрии пришли отдать свои голоса за одного из кандидатов в президенты", - сказал Станиславов. Дипломат уточнил, что 164 избирателя проголосовали в пятницу в ходе выездного голосования в город Пакш, один человек проголосовал на выезде в Будапеште и 1650 пришли на участок в воскресенье. По его словам, голосование прошло "без происшествий, была очень хорошо организована проверка всех избирателей". "Все прошло в абсолютно штатном режиме. Хорошую помощь оказали местные власти. И спасибо всем членам участковой комиссии, которые прекрасно организовали эту работу", - добавил посол. Он отметил, что о явке говорить пока трудно, но она была "действительно очень высокая". "Те старожилы, кто приходил сюда на участок, говорили, что такого количества избирателей они не видели", - сообщил Станиславов. Последним на участке проголосовал протоиерей прихода Сергия Радонежского в Будапеште Иоанн Кадар, который назвал рекордную явку "чудом". Очереди перед единственным в Венгрии участком начали выстраиваться еще до его открытия, в течение дня число ожидающих голосования превышало 500 человек. Соотечественники приезжали голосовать из других городов и районов Венгрии, несколько человек приехали также из соседних европейских стран.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Россияне на выборах президента за рубежом
Наплыв избирателей за пределами Российской Федерации значительно превысил ожидания. В Стамбуле у консульства России собралось более 300 человек. У избирательного участка в посольстве России в Варшаве было более 400 человек. Очередь из желающих проголосовать у здания посольства в Гааге растянулась на несколько кварталов. Аналогичную ситуацию можно было наблюдать в Афинах, Будапеште, Тель-Авиве, Брюсселе, Берлине, Братиславе, Ереване и Баку.
2024-03-17T23:48
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PT1M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, будапешт, россия, аэс "пакш"
Выборы президента России — 2024, В мире, Венгрия, Будапешт, Россия, АЭС "Пакш"
Российский посол рассказал о голосовании в Венгрии
Посол Станиславов: голосование в Венгрии прошло штатно и без происшествий
БУДАПЕШТ, 17 мар - РИА Новости. Голосование на выборах президента России на участке в Будапеште прошло штатно и без происшествий, всего проголосовали 1815 избирателей, заявил журналистам посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов.
"По последним данным, на нашем участке проголосовали 1815 российских граждан, которые в Венгрии пришли отдать свои голоса за одного из кандидатов в президенты", - сказал Станиславов.
Дипломат уточнил, что 164 избирателя проголосовали в пятницу в ходе выездного голосования в город Пакш, один человек проголосовал на выезде в Будапеште и 1650 пришли на участок в воскресенье.
По его словам, голосование прошло "без происшествий, была очень хорошо организована проверка всех избирателей". "Все прошло в абсолютно штатном режиме. Хорошую помощь оказали местные власти. И спасибо всем членам участковой комиссии, которые прекрасно организовали эту работу", - добавил посол.
Он отметил, что о явке говорить пока трудно, но она была "действительно очень высокая". "Те старожилы, кто приходил сюда на участок, говорили, что такого количества избирателей они не видели", - сообщил Станиславов.
Последним на участке проголосовал протоиерей прихода Сергия Радонежского в Будапеште Иоанн Кадар, который назвал рекордную явку "чудом".
Очереди перед единственным в Венгрии участком начали выстраиваться еще до его открытия, в течение дня число ожидающих голосования превышало 500 человек. Соотечественники приезжали голосовать из других городов и районов Венгрии, несколько человек приехали также из соседних европейских стран.