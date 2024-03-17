Рейтинг@Mail.ru
В трех турецких городах проголосовали почти 3,5 тысячи россиян - РИА Новости, 17.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
23:39 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933838065.html
В трех турецких городах проголосовали почти 3,5 тысячи россиян
В трех турецких городах проголосовали почти 3,5 тысячи россиян - РИА Новости, 17.03.2024
В трех турецких городах проголосовали почти 3,5 тысячи россиян
Почти 3,5 тысячи граждан приняли участие в выборах президента РФ в генеральных консульствах в Стамбуле и Трабзоне, а также в ходе досрочного голосования в... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T23:39
2024-03-17T23:39
выборы президента россии — 2024
в мире
россия
стамбул
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932186233_0:411:1200:1086_1920x0_80_0_0_6d4b9077c9c100e4710fded9bceaca43.jpg
СТАМБУЛ, 17 мар - РИА Новости. Почти 3,5 тысячи граждан приняли участие в выборах президента РФ в генеральных консульствах в Стамбуле и Трабзоне, а также в ходе досрочного голосования в Бурсе, сообщили РИА Новости в дипмиссиях. 'Избирательный участок 8295, развернутый в генеральном консульстве России в Стамбуле, завершил свою работу в 20.00 (время совпадает с мск). Всего в Стамбуле и Бурсе проголосовало 2980 человек", - сообщили в генконсульстве. Досрочное голосование в Бурсе состоялось 10 марта, в городе проголосовали более 530 человек. В Трабзоне на берегу Черного моря на участок в консульстве пришли 350 человек, сообщили РИА Новости в дипмиссии. "Все прошло спокойно, инцидентов не было", - отметили в консульстве. Избирательные участки для граждан России, проживающих в Турции, были организованы также на территориях посольства РФ в Анкаре и генерального консульства в Анталье. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,26% голосов после обработки 60,01% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933781980.html
россия
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Россияне на выборах президента за рубежом
Наплыв избирателей за пределами Российской Федерации значительно превысил ожидания. В Стамбуле у консульства России собралось более 300 человек. У избирательного участка в посольстве России в Варшаве было более 400 человек. Очередь из желающих проголосовать у здания посольства в Гааге растянулась на несколько кварталов. Аналогичную ситуацию можно было наблюдать в Афинах, Будапеште, Тель-Авиве, Брюсселе, Берлине, Братиславе, Ереване и Баку.
2024-03-17T23:39
true
PT1M02S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932186233_0:252:1200:1152_1920x0_80_0_0_ff9302834d8285090c07124ee27a5145.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, стамбул, владимир путин
Выборы президента России — 2024, В мире, Россия, Стамбул, Владимир Путин
В трех турецких городах проголосовали почти 3,5 тысячи россиян

Дипмиссии: почти 3,5 тысячи россиян проголосовали в Стамбуле, Бурсе и Трабзоне

© Фото : Генеральное консульство России в Стамбуле/ВКонтактеДосрочное голосование на выборах президента РФ в турецкой Бурсе
Досрочное голосование на выборах президента РФ в турецкой Бурсе - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© Фото : Генеральное консульство России в Стамбуле/ВКонтакте
Досрочное голосование на выборах президента РФ в турецкой Бурсе
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 17 мар - РИА Новости. Почти 3,5 тысячи граждан приняли участие в выборах президента РФ в генеральных консульствах в Стамбуле и Трабзоне, а также в ходе досрочного голосования в Бурсе, сообщили РИА Новости в дипмиссиях.
'Избирательный участок 8295, развернутый в генеральном консульстве России в Стамбуле, завершил свою работу в 20.00 (время совпадает с мск). Всего в Стамбуле и Бурсе проголосовало 2980 человек", - сообщили в генконсульстве. Досрочное голосование в Бурсе состоялось 10 марта, в городе проголосовали более 530 человек.
В Трабзоне на берегу Черного моря на участок в консульстве пришли 350 человек, сообщили РИА Новости в дипмиссии. "Все прошло спокойно, инцидентов не было", - отметили в консульстве.
Избирательные участки для граждан России, проживающих в Турции, были организованы также на территориях посольства РФ в Анкаре и генерального консульства в Анталье.
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,26% голосов после обработки 60,01% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Захарова оценила ход выборов президента России за рубежом
Вчера, 20:14
 
Выборы президента России — 2024В миреРоссияСтамбулВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала