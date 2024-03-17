https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933838065.html
В трех турецких городах проголосовали почти 3,5 тысячи россиян
В трех турецких городах проголосовали почти 3,5 тысячи россиян - РИА Новости, 17.03.2024
В трех турецких городах проголосовали почти 3,5 тысячи россиян
Почти 3,5 тысячи граждан приняли участие в выборах президента РФ в генеральных консульствах в Стамбуле и Трабзоне, а также в ходе досрочного голосования в... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T23:39
2024-03-17T23:39
2024-03-17T23:39
выборы президента россии — 2024
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СТАМБУЛ, 17 мар - РИА Новости. Почти 3,5 тысячи граждан приняли участие в выборах президента РФ в генеральных консульствах в Стамбуле и Трабзоне, а также в ходе досрочного голосования в Бурсе, сообщили РИА Новости в дипмиссиях. 'Избирательный участок 8295, развернутый в генеральном консульстве России в Стамбуле, завершил свою работу в 20.00 (время совпадает с мск). Всего в Стамбуле и Бурсе проголосовало 2980 человек", - сообщили в генконсульстве. Досрочное голосование в Бурсе состоялось 10 марта, в городе проголосовали более 530 человек. В Трабзоне на берегу Черного моря на участок в консульстве пришли 350 человек, сообщили РИА Новости в дипмиссии. "Все прошло спокойно, инцидентов не было", - отметили в консульстве. Избирательные участки для граждан России, проживающих в Турции, были организованы также на территориях посольства РФ в Анкаре и генерального консульства в Анталье. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,26% голосов после обработки 60,01% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933781980.html
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Россияне на выборах президента за рубежом
Наплыв избирателей за пределами Российской Федерации значительно превысил ожидания. В Стамбуле у консульства России собралось более 300 человек. У избирательного участка в посольстве России в Варшаве было более 400 человек. Очередь из желающих проголосовать у здания посольства в Гааге растянулась на несколько кварталов. Аналогичную ситуацию можно было наблюдать в Афинах, Будапеште, Тель-Авиве, Брюсселе, Берлине, Братиславе, Ереване и Баку.
2024-03-17T23:39
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РИА Новости
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в мире, россия, стамбул, владимир путин
Выборы президента России — 2024, В мире, Россия, Стамбул, Владимир Путин
В трех турецких городах проголосовали почти 3,5 тысячи россиян
Дипмиссии: почти 3,5 тысячи россиян проголосовали в Стамбуле, Бурсе и Трабзоне