https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933838065.html

В трех турецких городах проголосовали почти 3,5 тысячи россиян

В трех турецких городах проголосовали почти 3,5 тысячи россиян - РИА Новости, 17.03.2024

В трех турецких городах проголосовали почти 3,5 тысячи россиян

Почти 3,5 тысячи граждан приняли участие в выборах президента РФ в генеральных консульствах в Стамбуле и Трабзоне, а также в ходе досрочного голосования в... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T23:39

2024-03-17T23:39

2024-03-17T23:39

выборы президента россии — 2024

в мире

россия

стамбул

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932186233_0:411:1200:1086_1920x0_80_0_0_6d4b9077c9c100e4710fded9bceaca43.jpg

СТАМБУЛ, 17 мар - РИА Новости. Почти 3,5 тысячи граждан приняли участие в выборах президента РФ в генеральных консульствах в Стамбуле и Трабзоне, а также в ходе досрочного голосования в Бурсе, сообщили РИА Новости в дипмиссиях. 'Избирательный участок 8295, развернутый в генеральном консульстве России в Стамбуле, завершил свою работу в 20.00 (время совпадает с мск). Всего в Стамбуле и Бурсе проголосовало 2980 человек", - сообщили в генконсульстве. Досрочное голосование в Бурсе состоялось 10 марта, в городе проголосовали более 530 человек. В Трабзоне на берегу Черного моря на участок в консульстве пришли 350 человек, сообщили РИА Новости в дипмиссии. "Все прошло спокойно, инцидентов не было", - отметили в консульстве. Избирательные участки для граждан России, проживающих в Турции, были организованы также на территориях посольства РФ в Анкаре и генерального консульства в Анталье. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,26% голосов после обработки 60,01% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933781980.html

россия

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Россияне на выборах президента за рубежом Наплыв избирателей за пределами Российской Федерации значительно превысил ожидания. В Стамбуле у консульства России собралось более 300 человек. У избирательного участка в посольстве России в Варшаве было более 400 человек. Очередь из желающих проголосовать у здания посольства в Гааге растянулась на несколько кварталов. Аналогичную ситуацию можно было наблюдать в Афинах, Будапеште, Тель-Авиве, Брюсселе, Берлине, Братиславе, Ереване и Баку. 2024-03-17T23:39 true PT1M02S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, стамбул, владимир путин