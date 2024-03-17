https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933832306.html

В посольстве России оценили условия для голосования в Венесуэле

В посольстве России оценили условия для голосования в Венесуэле - РИА Новости, 17.03.2024

В посольстве России оценили условия для голосования в Венесуэле

Голосование на выборах президента РФ в Венесуэле проходит без инцидентов, с учетом дружеских отношений Каракаса и Москвы условия для него складываются... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T23:17

2024-03-17T23:17

2024-03-17T23:17

выборы президента россии — 2024

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венесуэла

россия

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МЕХИКО, 17 мар - РИА Новости. Голосование на выборах президента РФ в Венесуэле проходит без инцидентов, с учетом дружеских отношений Каракаса и Москвы условия для него складываются благоприятные, рассказали РИА Новости в российской дипмиссии. "Венесуэла - наш друг и союзник в латиноамериканском регионе и в мире в целом. С учётом этого складываются благоприятные условия для проведения голосования. Ожидаем, что день выборов завершится спокойно. Посольством приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности российских граждан во время голосования на участке. У входа и внутри дежурит полиция. Члены УИК получили необходимые инструкции на случай каких-либо инцидентов", - рассказала пресс-секретарь посольства Алина Иванова. Избирательный участок 8066 в Каракасе открылся в 8 утра по местному времени. Голосование, по словам Ивановой, проходит в штатном режиме без инцидентов. Среди отдавших свой голос - проживающие в Венесуэле соотечественники, туристы, сотрудники российских загранучреждений и компаний. Явка на выборах к середине воскресенья с учетом досрочного голосования составила в Венесуэле 556 граждан. Впервые голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240317/suverenitet-1933831704.html

https://ria.ru/20240317/protivodeystvie-1933831475.html

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в мире, венесуэла, россия, каракас