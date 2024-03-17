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Путин предварительно лидирует на выборах в Белгородской области
Путин предварительно лидирует на выборах в Белгородской области - РИА Новости, 17.03.2024
Путин предварительно лидирует на выборах в Белгородской области
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Белгородской области с 90,69% голосов после обработки 50,55% протоколов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:59
2024-03-17T22:59
2024-03-17T23:04
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
николай харитонов
белгородская область
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Белгородской области с 90,69% голосов после обработки 50,55% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 90,69% голосов, Николай Харитонов - 3,69% голосов, Владислав Даванков - 2,40% голосов, Леонид Слуцкий - 2,19% голосов.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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политика, россия, владимир путин, николай харитонов, белгородская область
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Николай Харитонов, Белгородская область
Путин предварительно лидирует на выборах в Белгородской области
Путин лидирует на выборах в Белгородской области по данным 50,55% голосов
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Белгородской области с 90,69% голосов после обработки 50,55% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье данные ЦИК РФ.
Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 90,69% голосов, Николай Харитонов - 3,69% голосов, Владислав Даванков - 2,40% голосов, Леонид Слуцкий - 2,19% голосов.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.