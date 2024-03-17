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На избирательных участках в России предотвратили 31 попытку испортить урны

На избирательных участках в России предотвратили 31 попытку испортить урны - РИА Новости, 17.03.2024

На избирательных участках в России предотвратили 31 попытку испортить урны

За последние двое суток удалось предотвратить 31 попытку порчи избирательных урн для голосования на выборах президента РФ, сообщил замглавы МВД Александр... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T22:37

2024-03-17T22:37

2024-03-17T22:37

выборы президента россии — 2024

политика

украина

элла памфилова

россия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. За последние двое суток удалось предотвратить 31 попытку порчи избирательных урн для голосования на выборах президента РФ, сообщил замглавы МВД Александр Горовой. "Стали отсматривать и отслеживать передвижения от кабинок для голосование до урн, и это позволило за последние двое суток предотвратить задержание людей с изъятием подобного рода вещей (красящих и воспламеняющих жидкостей) в 31 случае", - сказал он в информцентре ЦИК. Замглавы МВД добавил, что также проводился обзвон потерпевших, у которых через колл-центры, расположенные на территории Украины, злоумышленники ранее выманивали деньги. Глава ЦИК Элла Памфилова ранее заявила, что задержанные за порчу урн на избирательных участках признались, что делали это за деньги из-за рубежа и не знали об уголовной ответственности. Она рассказала, что одному из задержанных обещали за это 100 тысяч рублей. По словам Памфиловой, Россия справится с провокациями на выборах президента, готовящимися из-за границы. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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политика, украина, элла памфилова, россия