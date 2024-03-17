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Путин предварительно лидирует на выборах в Бурятии с 87,98 процента голосов

Путин предварительно лидирует на выборах в Бурятии с 87,98 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024

Путин предварительно лидирует на выборах в Бурятии с 87,98 процента голосов

Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Бурятии с 87,98% голосов после обработки 98,44% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T22:15

2024-03-17T22:15

2024-03-17T22:15

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

николай харитонов

владислав даванков

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Бурятии с 87,98% голосов после обработки 98,44% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ. Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 87,98% голосов, Николай Харитонов – 4,22%, Владислав Даванков – 3,69%, Леонид Слуцкий – 2,37%. Впервые голосование проходило три дня — с 15 по 17 марта.

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2024

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политика, россия, владимир путин, николай харитонов, владислав даванков