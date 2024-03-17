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Путин по первым данным лидирует на выборах президента в Тверской области

Путин по первым данным лидирует на выборах президента в Тверской области - РИА Новости, 17.03.2024

Путин по первым данным лидирует на выборах президента в Тверской области

Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Тверской области, набирая 84,44% голосов после обработки 0,18% протоколов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T22:02

2024-03-17T22:02

2024-03-17T22:02

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

николай харитонов

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Тверской области, набирая 84,44% голосов после обработки 0,18% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ. Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 84,44% голосов, Николай Харитонов – 5,19%, Леонид Слуцкий – 4,44%, Владислав Даванков – 3,70%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.

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политика, россия, владимир путин, николай харитонов