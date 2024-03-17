https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933811159.html
Путин по первым данным лидирует на выборах президента в Тверской области
Путин по первым данным лидирует на выборах президента в Тверской области - РИА Новости, 17.03.2024
Путин по первым данным лидирует на выборах президента в Тверской области
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Тверской области, набирая 84,44% голосов после обработки 0,18% протоколов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:02
2024-03-17T22:02
2024-03-17T22:02
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
николай харитонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933644310_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_9e16d68b8d80b702ddb7ac6258042ee5.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Тверской области, набирая 84,44% голосов после обработки 0,18% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ. Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 84,44% голосов, Николай Харитонов – 5,19%, Леонид Слуцкий – 4,44%, Владислав Даванков – 3,70%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933644310_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_53b28d8c0d756746d46e70b2024a052e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Николай Харитонов
Путин по первым данным лидирует на выборах президента в Тверской области
Путин лидирует на выборах в Тверской области по данным 0,18% голосов