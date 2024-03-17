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В Москве более 3,6 миллиона человек проголосовали на выборах электронно

В Москве более 3,6 миллиона человек проголосовали на выборах электронно - РИА Новости, 17.03.2024

В Москве более 3,6 миллиона человек проголосовали на выборах электронно

Почти 3,7 миллиона человек проголосовали онлайн на выборах президента РФ в Москве, следует из данных сервиса по наблюдению за голосованием. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T20:16

2024-03-17T20:16

2024-03-17T20:17

выборы президента россии — 2024

политика

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Почти 3,7 миллиона человек проголосовали онлайн на выборах президента РФ в Москве, следует из данных сервиса по наблюдению за голосованием. "Выдано бюллетеней – 3 666 413, получено бюллетеней – 3 642 800", - говорится в сообщении.

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политика, россия, москва