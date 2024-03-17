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МИД обвинил США в попытке ограничить участие россиян в выборах
МИД обвинил США в попытке ограничить участие россиян в выборах - РИА Новости, 17.03.2024
МИД обвинил США в попытке ограничить участие россиян в выборах
США прямо ставили задачу добиться ограничения участия россиян в выборах президента России, их усилия шли в унисон с действиями негативно настроенных релокантов, РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T19:32
2024-03-17T19:32
2024-03-17T20:06
выборы президента россии — 2024
политика
россия
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. США прямо ставили задачу добиться ограничения участия россиян в выборах президента России, их усилия шли в унисон с действиями негативно настроенных релокантов, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович."Активные усилия прежде всего предпринимали Соединённые Штаты, которые прямо ставили задачу добиться ограничения участия в выборах российских граждан, находящихся на территории этой страны", - сказал Аскальдович в ходе брифинга по вопросам вмешательства иностранных государств в избирательную кампанию на выборах президента России.Он добавил, что усилия США шли в унисон с действиями негативно настроенных релокантов. "Стремились поставить под сомнение прежде всего честность избирательных процедур", - отметил Аскальдович.
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Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом
Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ.
2024-03-17T19:32
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политика, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД обвинил США в попытке ограничить участие россиян в выборах
МИД: США прямо ставили задачу добиться ограничения участия россиян в выборах