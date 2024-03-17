Рейтинг@Mail.ru
МИД обвинил США в попытке ограничить участие россиян в выборах - РИА Новости, 17.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
19:32 17.03.2024 (обновлено: 20:06 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933774995.html
МИД обвинил США в попытке ограничить участие россиян в выборах
МИД обвинил США в попытке ограничить участие россиян в выборах - РИА Новости, 17.03.2024
МИД обвинил США в попытке ограничить участие россиян в выборах
США прямо ставили задачу добиться ограничения участия россиян в выборах президента России, их усилия шли в унисон с действиями негативно настроенных релокантов, РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T19:32
2024-03-17T20:06
выборы президента россии — 2024
политика
россия
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933712944_0:147:1280:867_1920x0_80_0_0_b3a7d132d489f5fe0893dd623cf6843c.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. США прямо ставили задачу добиться ограничения участия россиян в выборах президента России, их усилия шли в унисон с действиями негативно настроенных релокантов, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович."Активные усилия прежде всего предпринимали Соединённые Штаты, которые прямо ставили задачу добиться ограничения участия в выборах российских граждан, находящихся на территории этой страны", - сказал Аскальдович в ходе брифинга по вопросам вмешательства иностранных государств в избирательную кампанию на выборах президента России.Он добавил, что усилия США шли в унисон с действиями негативно настроенных релокантов. "Стремились поставить под сомнение прежде всего честность избирательных процедур", - отметил Аскальдович.
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом
Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ.
2024-03-17T19:32
true
PT1M13S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933712944_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9e6e0f20e868ae78a3207e735a14bc18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД обвинил США в попытке ограничить участие россиян в выборах

МИД: США прямо ставили задачу добиться ограничения участия россиян в выборах

© Фото : Посольство России в США/TelegramУчасток для голосования на выборах президента РФ в посольстве в Вашингтоне
Участок для голосования на выборах президента РФ в посольстве в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© Фото : Посольство России в США/Telegram
Участок для голосования на выборах президента РФ в посольстве в Вашингтоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. США прямо ставили задачу добиться ограничения участия россиян в выборах президента России, их усилия шли в унисон с действиями негативно настроенных релокантов, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.
«
"Активные усилия прежде всего предпринимали Соединённые Штаты, которые прямо ставили задачу добиться ограничения участия в выборах российских граждан, находящихся на территории этой страны", - сказал Аскальдович в ходе брифинга по вопросам вмешательства иностранных государств в избирательную кампанию на выборах президента России.
Он добавил, что усилия США шли в унисон с действиями негативно настроенных релокантов. "Стремились поставить под сомнение прежде всего честность избирательных процедур", - отметил Аскальдович.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала