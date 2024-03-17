https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933774995.html

МИД обвинил США в попытке ограничить участие россиян в выборах

МИД обвинил США в попытке ограничить участие россиян в выборах - РИА Новости, 17.03.2024

МИД обвинил США в попытке ограничить участие россиян в выборах

США прямо ставили задачу добиться ограничения участия россиян в выборах президента России, их усилия шли в унисон с действиями негативно настроенных релокантов, РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T19:32

2024-03-17T19:32

2024-03-17T20:06

выборы президента россии — 2024

политика

россия

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. США прямо ставили задачу добиться ограничения участия россиян в выборах президента России, их усилия шли в унисон с действиями негативно настроенных релокантов, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович."Активные усилия прежде всего предпринимали Соединённые Штаты, которые прямо ставили задачу добиться ограничения участия в выборах российских граждан, находящихся на территории этой страны", - сказал Аскальдович в ходе брифинга по вопросам вмешательства иностранных государств в избирательную кампанию на выборах президента России.Он добавил, что усилия США шли в унисон с действиями негативно настроенных релокантов. "Стремились поставить под сомнение прежде всего честность избирательных процедур", - отметил Аскальдович.

россия

сша

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ. 2024-03-17T19:32 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)