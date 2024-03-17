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В Сербии на выборах президента проголосовали более двух тысяч россиян - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
17:12 17.03.2024 (обновлено: 17:23 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933740976.html
В Сербии на выборах президента проголосовали более двух тысяч россиян
В Сербии на выборах президента проголосовали более двух тысяч россиян - РИА Новости, 17.03.2024
В Сербии на выборах президента проголосовали более двух тысяч россиян
В Сербии на выборах президента России за шесть часов проголосовали более 2 тысяч человек, нарушений не зафиксировано, заявило посольство РФ. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T17:12
2024-03-17T17:23
выборы президента россии — 2024
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россия
белград (город)
политика
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БЕЛГРАД, 17 мар - РИА Новости. В Сербии на выборах президента России за шесть часов проголосовали более 2 тысяч человек, нарушений не зафиксировано, заявило посольство РФ. Голосование проходит в воскресенье в школе при посольстве РФ в районе Нови-Београд (Новый Белград). С открытия участков в 8.00 (10.00 мск) около здания школы начала расти очередь избирателей, некоторые привели с собой детей. Многие приехали из второго по величине города страны – Нови-Сада и других городов Сербии. Перед входом на территорию школы установлен металлодетектор, проводится досмотр. Голосующим в первый раз вручают в подарки. "Нарушений не зафиксировано. Вопросам безопасности уделяется повышенное внимание. Для ускоренного доступа избирателей с детьми организована отдельная очередь... К 14.00 (16.00 мск) своим конституционным правом воспользовались свыше двух тысяч человек", - сообщили представители посольства. К этому времени очередь из желающих проголосовать обогнула квартал вокруг территории школы, где находится избирательный участок и сомкнулась с собственным хвостом, люди стоят и на прилегающих улицах. В Белграде также проголосовала находящаяся на соревнованиях в Сербии национальная команда РФ по боксу - мужская и женская сборные. Глава российского диппредставительства - председатель участковой комиссии Александр Боцан-Харченко отметил ранее, что волеизъявление происходит спокойно и безопасно. По его словам, в вопросе обеспечения безопасности сербские власти проявили исключительную конструктивность, "учли все наши просьбы в отличие от большинства европейских стран". Ранее на участие в голосовании на выборах президента России в Сербии, по данным посольства, зарегистрировались свыше шести тысяч человек.
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Голосование сборной РФ по боксу в Сербии
Голосование сборной РФ по боксу в Сербии.
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Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом
Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ.
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сербия, россия, белград (город), политика
Выборы президента России — 2024, Сербия, Россия, Белград (город), Политика
В Сербии на выборах президента проголосовали более двух тысяч россиян

В Сербии на выборах президента РФ проголосовали более 2 тысяч россиян за 6 часов

© Фото : Посольство России в Сербии/TelegramГолосование на выборах президента РФ в Белграде. 17 марта 2024
Голосование на выборах президента РФ в Белграде. 17 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© Фото : Посольство России в Сербии/Telegram
Голосование на выборах президента РФ в Белграде. 17 марта 2024
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БЕЛГРАД, 17 мар - РИА Новости. В Сербии на выборах президента России за шесть часов проголосовали более 2 тысяч человек, нарушений не зафиксировано, заявило посольство РФ.
Голосование проходит в воскресенье в школе при посольстве РФ в районе Нови-Београд (Новый Белград). С открытия участков в 8.00 (10.00 мск) около здания школы начала расти очередь избирателей, некоторые привели с собой детей. Многие приехали из второго по величине города страны – Нови-Сада и других городов Сербии. Перед входом на территорию школы установлен металлодетектор, проводится досмотр. Голосующим в первый раз вручают в подарки.
"Нарушений не зафиксировано. Вопросам безопасности уделяется повышенное внимание. Для ускоренного доступа избирателей с детьми организована отдельная очередь... К 14.00 (16.00 мск) своим конституционным правом воспользовались свыше двух тысяч человек", - сообщили представители посольства.
К этому времени очередь из желающих проголосовать обогнула квартал вокруг территории школы, где находится избирательный участок и сомкнулась с собственным хвостом, люди стоят и на прилегающих улицах. В Белграде также проголосовала находящаяся на соревнованиях в Сербии национальная команда РФ по боксу - мужская и женская сборные.
Глава российского диппредставительства - председатель участковой комиссии Александр Боцан-Харченко отметил ранее, что волеизъявление происходит спокойно и безопасно. По его словам, в вопросе обеспечения безопасности сербские власти проявили исключительную конструктивность, "учли все наши просьбы в отличие от большинства европейских стран".
Ранее на участие в голосовании на выборах президента России в Сербии, по данным посольства, зарегистрировались свыше шести тысяч человек.
 
Выборы президента России — 2024СербияРоссияБелград (город)Политика
 
 
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