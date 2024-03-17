В Сербии на выборах президента проголосовали более двух тысяч россиян
В Сербии на выборах президента РФ проголосовали более 2 тысяч россиян за 6 часов
© Фото : Посольство России в Сербии/TelegramГолосование на выборах президента РФ в Белграде. 17 марта 2024
Голосование на выборах президента РФ в Белграде. 17 марта 2024
БЕЛГРАД, 17 мар - РИА Новости. В Сербии на выборах президента России за шесть часов проголосовали более 2 тысяч человек, нарушений не зафиксировано, заявило посольство РФ.
Голосование проходит в воскресенье в школе при посольстве РФ в районе Нови-Београд (Новый Белград). С открытия участков в 8.00 (10.00 мск) около здания школы начала расти очередь избирателей, некоторые привели с собой детей. Многие приехали из второго по величине города страны – Нови-Сада и других городов Сербии. Перед входом на территорию школы установлен металлодетектор, проводится досмотр. Голосующим в первый раз вручают в подарки.
"Нарушений не зафиксировано. Вопросам безопасности уделяется повышенное внимание. Для ускоренного доступа избирателей с детьми организована отдельная очередь... К 14.00 (16.00 мск) своим конституционным правом воспользовались свыше двух тысяч человек", - сообщили представители посольства.
К этому времени очередь из желающих проголосовать обогнула квартал вокруг территории школы, где находится избирательный участок и сомкнулась с собственным хвостом, люди стоят и на прилегающих улицах. В Белграде также проголосовала находящаяся на соревнованиях в Сербии национальная команда РФ по боксу - мужская и женская сборные.
Глава российского диппредставительства - председатель участковой комиссии Александр Боцан-Харченко отметил ранее, что волеизъявление происходит спокойно и безопасно. По его словам, в вопросе обеспечения безопасности сербские власти проявили исключительную конструктивность, "учли все наши просьбы в отличие от большинства европейских стран".
Ранее на участие в голосовании на выборах президента России в Сербии, по данным посольства, зарегистрировались свыше шести тысяч человек.