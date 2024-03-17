https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933727434.html

В Херсонской области завершилось голосование на президентских выборах

В Херсонской области завершилось голосование на президентских выборах - РИА Новости, 17.03.2024

В Херсонской области завершилось голосование на президентских выборах

Голосование на выборах президента России в Херсонской области полностью завершено, все избирательные участки закрыты. председатель Херсонского избиркома Марина... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T16:22

2024-03-17T16:22

2024-03-17T16:22

выборы президента россии — 2024

политика

херсонская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933145220_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_f60f43ca311c76abdeda6798d80ae675.jpg

ГЕНИЧЕСК, 17 мар — РИА Новости. Голосование на выборах президента России в Херсонской области полностью завершено, все избирательные участки закрыты. председатель Херсонского избиркома Марина Захарова проголосовала за несколько минут до закрытия участков, сообщает корреспондент РИА Новости. "Вот сейчас у нас уже завершающей этап, до закрытия участков осталось несколько минут. Я приехала на участок, можно сказать, в числе самых последних", — сказала журналистам Захарова после своего волеизъявления. Руководитель Херсонского избиркома подчеркнула, что выборы были организованы на высоком профессиональном уровне и прошли хорошо, несмотря на множество провокаций со стороны Украины. Основной день президентских выборов в России в 2024 году назначен на 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата - Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/udar-1933287490.html

херсонская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, херсонская область , россия