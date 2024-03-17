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Эксперт прокомментировал появление сказочных персонажей на выборах - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
16:06 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933723064.html
Эксперт прокомментировал появление сказочных персонажей на выборах
Эксперт прокомментировал появление сказочных персонажей на выборах - РИА Новости, 17.03.2024
Эксперт прокомментировал появление сказочных персонажей на выборах
Различные сказочные персонажи и "исторические личности", приходящие в дни выборов на избирательные участки, добавляют праздничности всему процессу, если не... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T16:06
2024-03-17T16:06
выборы президента россии — 2024
политика
алексей зудин
россия
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Различные сказочные персонажи и "исторические личности", приходящие в дни выборов на избирательные участки, добавляют праздничности всему процессу, если не нарушают общественный порядок, считает политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. Семья песковиков проголосовала на выборах президента РФ в Анапе, этот персонаж является южным братом снеговика, сообщили в мэрии города. "Иван Грозный", "Сталин" и "Екатерина II" проголосовали на выборах президента РФ в Чите. "Если Песковик, Иван Грозный вместе с Иосифом Сталиным и другие исторические персонажи, приходя на избирательные участки, не нарушают общественный порядок, ведут себя прилично, не мешают другим голосовать, громко не кричат, не пытаются заливать различными жидкостями избирательные урны, то это можно только приветствовать", - сказал эксперт РИА Новости. По его мнению, это элемент праздничности, который важен, элемент определенной неформальности, хотя выборы – это официальная процедура. "Эти вещи — они оживляют выборы и добавляют им дополнительную теплоту", — сказал Зудин.
https://ria.ru/20240315/khokhulya-1933289308.html
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политика, алексей зудин, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Алексей Зудин, Россия
Эксперт прокомментировал появление сказочных персонажей на выборах

Эксперт: персонажи на выборах оживляют процесс голосования и добавляют теплоты

© Фото : Липецкая область/TelegramЖенщина в костюме Бабы-яги на избирательном участке в Липецкой области
Женщина в костюме Бабы-яги на избирательном участке в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© Фото : Липецкая область/Telegram
Женщина в костюме Бабы-яги на избирательном участке в Липецкой области
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Различные сказочные персонажи и "исторические личности", приходящие в дни выборов на избирательные участки, добавляют праздничности всему процессу, если не нарушают общественный порядок, считает политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.
Семья песковиков проголосовала на выборах президента РФ в Анапе, этот персонаж является южным братом снеговика, сообщили в мэрии города. "Иван Грозный", "Сталин" и "Екатерина II" проголосовали на выборах президента РФ в Чите.
Выхухоль Хохуля проголосовал на выборах президента в Калужской области - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
В Калужской области выхухоль Хохуля проголосовал на выборах президента
15 марта, 16:40
"Если Песковик, Иван Грозный вместе с Иосифом Сталиным и другие исторические персонажи, приходя на избирательные участки, не нарушают общественный порядок, ведут себя прилично, не мешают другим голосовать, громко не кричат, не пытаются заливать различными жидкостями избирательные урны, то это можно только приветствовать", - сказал эксперт РИА Новости.
По его мнению, это элемент праздничности, который важен, элемент определенной неформальности, хотя выборы – это официальная процедура.
"Эти вещи — они оживляют выборы и добавляют им дополнительную теплоту", — сказал Зудин.
Жительница Югры проголосовала на выборах президента РФ в костюме Чебурашки - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Дед Мороз и Чебурашка уже проголосовали на выборах президента РФ
15 марта, 17:45
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаАлексей ЗудинРоссия
 
 
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