https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933723064.html

Эксперт прокомментировал появление сказочных персонажей на выборах

Эксперт прокомментировал появление сказочных персонажей на выборах - РИА Новости, 17.03.2024

Эксперт прокомментировал появление сказочных персонажей на выборах

Различные сказочные персонажи и "исторические личности", приходящие в дни выборов на избирательные участки, добавляют праздничности всему процессу, если не... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T16:06

2024-03-17T16:06

2024-03-17T16:06

выборы президента россии — 2024

политика

алексей зудин

россия

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Различные сказочные персонажи и "исторические личности", приходящие в дни выборов на избирательные участки, добавляют праздничности всему процессу, если не нарушают общественный порядок, считает политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. Семья песковиков проголосовала на выборах президента РФ в Анапе, этот персонаж является южным братом снеговика, сообщили в мэрии города. "Иван Грозный", "Сталин" и "Екатерина II" проголосовали на выборах президента РФ в Чите. "Если Песковик, Иван Грозный вместе с Иосифом Сталиным и другие исторические персонажи, приходя на избирательные участки, не нарушают общественный порядок, ведут себя прилично, не мешают другим голосовать, громко не кричат, не пытаются заливать различными жидкостями избирательные урны, то это можно только приветствовать", - сказал эксперт РИА Новости. По его мнению, это элемент праздничности, который важен, элемент определенной неформальности, хотя выборы – это официальная процедура. "Эти вещи — они оживляют выборы и добавляют им дополнительную теплоту", — сказал Зудин.

https://ria.ru/20240315/khokhulya-1933289308.html

https://radiosputnik.ru/20240315/golosovanie-1933233229.html

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политика, алексей зудин, россия