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В Латвии у россиян, пришедших на выборы, изымают документы - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
15:10 17.03.2024 (обновлено: 16:00 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933703168.html
В Латвии у россиян, пришедших на выборы, изымают документы
В Латвии у россиян, пришедших на выборы, изымают документы - РИА Новости, 17.03.2024
В Латвии у россиян, пришедших на выборы, изымают документы
Власти Латвии изымают у россиян, пришедших проголосовать на выборах президента, удостоверения личности, сообщило посольство России в Риге в Telegram-канале. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T15:10
2024-03-17T16:00
выборы президента россии — 2024
политика
россия
латвия
рига
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Власти Латвии изымают у россиян, пришедших проголосовать на выборах президента, удостоверения личности, сообщило посольство России в Риге в Telegram-канале.Латвийские силовики оцепили прилегающие к дипмиссии улицы, у всех без исключения граждан России, пришедших на выборы, проверяют документы."Фиксируются случаи изъятия у российских избирателей латвийских документов, удостоверяющих личность (id-карты с видом на жительство). Взамен россиянам с истекшим видом на жительство предлагается явиться в миграционную службу для получения предписания на выезд", — говорится в публикации.Такие действия в посольстве назвали "изощренной формой издевательства" над гражданами, пришедшими реализовать свое конституционное право."Уровень цинизма и бесчеловечности инициаторов подобных практик зашкаливает!" — добавили в дипмиссии.Глава латвийского Минюста Инесе Либиня-Эгнере заявляла, что граждан России, которые придут в посольство, чтобы проголосовать на выборах президента, будут расценивать как поддерживающих СВО, за что предусмотрено уголовное наказание. Позднее она сообщила, что власти Латвии не будут привлекать к ответственности россиян за участие в выборах, так как Рига не хочет устраивать международный скандал.
россия
латвия
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Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом
Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ.
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политика, россия, латвия, рига
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Латвия, Рига
В Латвии у россиян, пришедших на выборы, изымают документы

Власти Латвии изымают документы у россиян на участках для голосования на выборах

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкДевушка голосует на выборах президента России на избирательном участке
Девушка голосует на выборах президента России на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Девушка голосует на выборах президента России на избирательном участке
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Власти Латвии изымают у россиян, пришедших проголосовать на выборах президента, удостоверения личности, сообщило посольство России в Риге в Telegram-канале.
Латвийские силовики оцепили прилегающие к дипмиссии улицы, у всех без исключения граждан России, пришедших на выборы, проверяют документы.
"Фиксируются случаи изъятия у российских избирателей латвийских документов, удостоверяющих личность (id-карты с видом на жительство). Взамен россиянам с истекшим видом на жительство предлагается явиться в миграционную службу для получения предписания на выезд", — говорится в публикации.
Такие действия в посольстве назвали "изощренной формой издевательства" над гражданами, пришедшими реализовать свое конституционное право.
"Уровень цинизма и бесчеловечности инициаторов подобных практик зашкаливает!" — добавили в дипмиссии.
Глава латвийского Минюста Инесе Либиня-Эгнере заявляла, что граждан России, которые придут в посольство, чтобы проголосовать на выборах президента, будут расценивать как поддерживающих СВО, за что предусмотрено уголовное наказание. Позднее она сообщила, что власти Латвии не будут привлекать к ответственности россиян за участие в выборах, так как Рига не хочет устраивать международный скандал.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияЛатвияРига
 
 
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