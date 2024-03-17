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В Белоруссии 8,7 тысячи россиян приняли участие в выборах президента - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
14:47 17.03.2024 (обновлено: 17:09 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933698217.html
В Белоруссии 8,7 тысячи россиян приняли участие в выборах президента
В Белоруссии 8,7 тысячи россиян приняли участие в выборах президента - РИА Новости, 17.03.2024
В Белоруссии 8,7 тысячи россиян приняли участие в выборах президента
Более 8,7 тысячи граждан России уже приняли участие в голосовании на выборах президента РФ на избирательных участках, открытых в Белоруссии, сообщила в... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T14:47
2024-03-17T17:09
выборы президента россии — 2024
белоруссия
россия
минск
политика
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МИНСК, 17 мар — РИА Новости. Более 8,7 тысячи граждан России уже приняли участие в голосовании на выборах президента РФ на избирательных участках, открытых в Белоруссии, сообщила в воскресенье пресс-служба российского посольства в Минске. "По состоянию на 14.00 (совпадает с мск) явка на избирательных участках в Беларуси составила 8739 человек", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии. В посольстве напомнили, что голосование проходит на участках в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилёве. Они будут открыты до 20.00.
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Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом
Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ.
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белоруссия, россия, минск, политика
Выборы президента России — 2024, Белоруссия, Россия, Минск, Политика
В Белоруссии 8,7 тысячи россиян приняли участие в выборах президента

В Белоруссии 8739 россиян приняли участие в выборах президента РФ

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЛюди голосуют на избирательном участке в посольстве РФ в Минске на выборах президента России. 17 марта 2024
Люди голосуют на избирательном участке в посольстве РФ в Минске на выборах президента России. 17 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Люди голосуют на избирательном участке в посольстве РФ в Минске на выборах президента России. 17 марта 2024
Читать ria.ru в
МИНСК, 17 мар — РИА Новости. Более 8,7 тысячи граждан России уже приняли участие в голосовании на выборах президента РФ на избирательных участках, открытых в Белоруссии, сообщила в воскресенье пресс-служба российского посольства в Минске.
"По состоянию на 14.00 (совпадает с мск) явка на избирательных участках в Беларуси составила 8739 человек", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.
В посольстве напомнили, что голосование проходит на участках в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилёве. Они будут открыты до 20.00.
 
Выборы президента России — 2024БелоруссияРоссияМинскПолитика
 
 
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