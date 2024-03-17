https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933698217.html

В Белоруссии 8,7 тысячи россиян приняли участие в выборах президента

В Белоруссии 8,7 тысячи россиян приняли участие в выборах президента - РИА Новости, 17.03.2024

В Белоруссии 8,7 тысячи россиян приняли участие в выборах президента

Более 8,7 тысячи граждан России уже приняли участие в голосовании на выборах президента РФ на избирательных участках, открытых в Белоруссии, сообщила в... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T14:47

2024-03-17T14:47

2024-03-17T17:09

выборы президента россии — 2024

белоруссия

россия

минск

политика

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МИНСК, 17 мар — РИА Новости. Более 8,7 тысячи граждан России уже приняли участие в голосовании на выборах президента РФ на избирательных участках, открытых в Белоруссии, сообщила в воскресенье пресс-служба российского посольства в Минске. "По состоянию на 14.00 (совпадает с мск) явка на избирательных участках в Беларуси составила 8739 человек", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии. В посольстве напомнили, что голосование проходит на участках в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилёве. Они будут открыты до 20.00.

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Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ. 2024-03-17T14:47 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, россия, минск, политика