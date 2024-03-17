https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933698217.html
В Белоруссии 8,7 тысячи россиян приняли участие в выборах президента
В Белоруссии 8,7 тысячи россиян приняли участие в выборах президента - РИА Новости, 17.03.2024
В Белоруссии 8,7 тысячи россиян приняли участие в выборах президента
Более 8,7 тысячи граждан России уже приняли участие в голосовании на выборах президента РФ на избирательных участках, открытых в Белоруссии, сообщила в... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T14:47
2024-03-17T14:47
2024-03-17T17:09
выборы президента россии — 2024
белоруссия
россия
минск
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933740231_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3809f0e9e0fdfc668f21e586dcbe29a7.jpg
МИНСК, 17 мар — РИА Новости. Более 8,7 тысячи граждан России уже приняли участие в голосовании на выборах президента РФ на избирательных участках, открытых в Белоруссии, сообщила в воскресенье пресс-служба российского посольства в Минске. "По состоянию на 14.00 (совпадает с мск) явка на избирательных участках в Беларуси составила 8739 человек", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии. В посольстве напомнили, что голосование проходит на участках в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилёве. Они будут открыты до 20.00.
белоруссия
россия
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933740231_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_229509c2344256a948d7c8404e9c5506.jpg
Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом
Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ.
2024-03-17T14:47
true
PT1M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, минск, политика
Выборы президента России — 2024, Белоруссия, Россия, Минск, Политика
В Белоруссии 8,7 тысячи россиян приняли участие в выборах президента
В Белоруссии 8739 россиян приняли участие в выборах президента РФ