https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933618178.html

Голосование на выборах президента России в Кишиневе проходит штатно

Голосование на выборах президента России в Кишиневе проходит штатно - РИА Новости, 17.03.2024

Голосование на выборах президента России в Кишиневе проходит штатно

Голосование на выборах президента России в Кишиневе проходит в штатном режиме, сообщили РИА Новости в участковой избирательной комиссии в посольстве РФ. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T09:57

2024-03-17T09:57

2024-03-17T10:23

выборы президента россии — 2024

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КИШИНЕВ, 17 мар – РИА Новости. Голосование на выборах президента России в Кишиневе проходит в штатном режиме, сообщили РИА Новости в участковой избирательной комиссии в посольстве РФ. "Участок на территории посольства приступил к работе вовремя. Голосование проходит в обычном, штатном режиме", - сообщил представитель избиркома. Как ранее сообщили в посольстве, на избирательном участке могут проголосовать российские граждане (достигшие на день голосования 18 лет), проживающие или временно находящиеся в Молдавии. Досрочного и онлайн голосования для российских граждан в республике не предусмотрено. Голосование на участке будет проводиться до 20.00 (21.00 мск). Ранее Россия обратилась к Молдавии с просьбой открыть избирательные участки для голосования на выборах президента РФ. Однако власти Молдавии разрешили открыть только один избирательный участок на территории российского посольства в Кишиневе. Спикер парламента страны и лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу призвал Москву отказаться от открытия избирательных участков на территории непризнанной ПМР. Министр иностранных дел Михай Попшой предупредил, что Кишинев примет меры, чтобы предупредить действия, противоречащие суверенитету Молдавии. Во вторник глава российской дипмиссии в Молдавии Олег Васнецов был вызван в МИД республики, ему был выражен протест из-за открытия избирательных участков в Приднестровье. Предыдущие выборы президента России прошли в марте 2018 года, тогда в Молдавии открыли три избирательных участка, а еще 24 - на территории Приднестровья (там живут более 200 тысяч российских граждан).

https://ria.ru/20240316/zakharova-1933418594.html

https://ria.ru/20240317/vybory-1933613305.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Участок для голосования на выборах президента РФ в Кишиневе Единственный участок для голосования на выборах президента РФ открылся в Кишиневе. 2024-03-17T09:57 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, молдавия