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Голикова проголосовала на выборах президента - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
14:41 17.03.2024 (обновлено: 15:24 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/golikova-1933695838.html
Голикова проголосовала на выборах президента
Голикова проголосовала на выборах президента - РИА Новости, 17.03.2024
Голикова проголосовала на выборах президента
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова проголосовала на выборах президента РФ в московской школе в воскресенье, сообщил ее аппарат. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T14:41
2024-03-17T15:24
выборы президента россии — 2024
политика
россия
татьяна голикова
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова проголосовала на выборах президента РФ в московской школе в воскресенье, сообщил ее аппарат. "Вице-премьер Татьяна Голикова проголосовала в одной из школ в центре Москвы", - говорится в сообщении. Голикова отметила, что участие в выборах - это долг каждого гражданина России, поскольку идет выбор будущего страны. Голосование также идет и за участников специальной военной операции, которые сейчас находятся на передовой. "Мы всегда отличались тем, что в радости, в испытаниях страна консолидировалась. Мне кажется, сейчас как раз тот самый день, когда мы должны проявить себя, проявить свою гражданскую позицию и прийти на избирательные участки, прийти вместе с семьями. Кто-то, наверное, проголосует онлайн, до восьми часов время еще есть", - сказала вице-премьер. Голосование на выборах президента РФ в 2024 году проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/novak-1933688541.html
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политика, россия, татьяна голикова, николай харитонов, леонид слуцкий (политик)
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Татьяна Голикова, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик)
Голикова проголосовала на выборах президента

Вице-премьер Татьяна Голикова проголосовала на выборах президента

© Правительство России/TelegramВице-премьер РФ Татьяна Голикова во время голосования на выборах президента РФ на одном из избирательных участков Москвы
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время голосования на выборах президента РФ на одном из избирательных участков Москвы
© Правительство России/Telegram
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова проголосовала на выборах президента РФ в московской школе в воскресенье, сообщил ее аппарат.
"Вице-премьер Татьяна Голикова проголосовала в одной из школ в центре Москвы", - говорится в сообщении.
Вице-премьер России Александр Новак - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
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Голикова отметила, что участие в выборах - это долг каждого гражданина России, поскольку идет выбор будущего страны. Голосование также идет и за участников специальной военной операции, которые сейчас находятся на передовой.
«
"Мы всегда отличались тем, что в радости, в испытаниях страна консолидировалась. Мне кажется, сейчас как раз тот самый день, когда мы должны проявить себя, проявить свою гражданскую позицию и прийти на избирательные участки, прийти вместе с семьями. Кто-то, наверное, проголосует онлайн, до восьми часов время еще есть", - сказала вице-премьер.
Голосование на выборах президента РФ в 2024 году проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияТатьяна ГоликоваНиколай ХаритоновЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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