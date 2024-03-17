https://ria.ru/20240317/golikova-1933695838.html

Голикова проголосовала на выборах президента

Голикова проголосовала на выборах президента - РИА Новости, 17.03.2024

Голикова проголосовала на выборах президента

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова проголосовала на выборах президента РФ в московской школе в воскресенье, сообщил ее аппарат. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T14:41

2024-03-17T14:41

2024-03-17T15:24

выборы президента россии — 2024

политика

россия

татьяна голикова

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933707784_16:0:2548:1424_1920x0_80_0_0_8cac3446d65700667dc09ff4a89e48a1.png

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова проголосовала на выборах президента РФ в московской школе в воскресенье, сообщил ее аппарат. "Вице-премьер Татьяна Голикова проголосовала в одной из школ в центре Москвы", - говорится в сообщении. Голикова отметила, что участие в выборах - это долг каждого гражданина России, поскольку идет выбор будущего страны. Голосование также идет и за участников специальной военной операции, которые сейчас находятся на передовой. "Мы всегда отличались тем, что в радости, в испытаниях страна консолидировалась. Мне кажется, сейчас как раз тот самый день, когда мы должны проявить себя, проявить свою гражданскую позицию и прийти на избирательные участки, прийти вместе с семьями. Кто-то, наверное, проголосует онлайн, до восьми часов время еще есть", - сказала вице-премьер. Голосование на выборах президента РФ в 2024 году проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/novak-1933688541.html

https://ria.ru/20240317/tsiskaridze-1933675948.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, татьяна голикова, николай харитонов, леонид слуцкий (политик)