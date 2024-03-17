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Посол Мешков назвал заявления Макрона призывами к третьей мировой - РИА Новости, 17.03.2024
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12:01 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/frantsiya-1933650664.html
Посол Мешков назвал заявления Макрона призывами к третьей мировой
Посол Мешков назвал заявления Макрона призывами к третьей мировой - РИА Новости, 17.03.2024
Посол Мешков назвал заявления Макрона призывами к третьей мировой
Фактические призывы президента Франции Эммануэля Макрона к третьей мировой войне вызывают отторжение как в России, так и в ЕС, заявил посол России во Франции... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T12:01
2024-03-17T12:01
в мире
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франция
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ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости. Фактические призывы президента Франции Эммануэля Макрона к третьей мировой войне вызывают отторжение как в России, так и в ЕС, заявил посол России во Франции Алексей Мешков. "Призывы фактически к третьей мировой войне вызывают, по меньшей мере, удивление и отторжение не только у нас, в России, но и по всему миру, включая страны Евросоюза", - заявил Мешков журналистам, комментируя недавние заявления французского лидера. Накануне в интервью изданию Parisien Макрон заявил, что не исключает возможность проведения Францией военных операций на Украине в определенный момент в будущем. После конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Слова Макрона о возможной отправке войск на Украину подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В то же время агрессивную риторику Макрона поддержали представители прибалтийских государств, а также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". В интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент РФ Владимир Путин заявил, что считает, что у Макрона есть некоторая обида на Москву за то, что Россия якобы выдавливает Францию из Африки. На самом деле российская сторона никого не выдавливала, а африканские страны самостоятельно выбирали сотрудничество с российскими экономическими операторами, подчеркнул президент. Путин прокомментировал и недавние антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
https://ria.ru/20240317/makron-1933612210.html
https://ria.ru/20240317/makron-1933584671.html
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в мире, украина, франция, россия, алексей мешков, эммануэль макрон, владимир путин, нато, евросоюз
В мире, Украина, Франция, Россия, Алексей Мешков, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз
Посол Мешков назвал заявления Макрона призывами к третьей мировой

Посол Мешков: призывы Макрона к войне вызывают отторжение и в России, и в ЕС

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции и Княжестве Монако Алексей Мешков в резиденции в Париже
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции и Княжестве Монако Алексей Мешков в резиденции в Париже - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации во Франции и Княжестве Монако Алексей Мешков в резиденции в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости. Фактические призывы президента Франции Эммануэля Макрона к третьей мировой войне вызывают отторжение как в России, так и в ЕС, заявил посол России во Франции Алексей Мешков.
"Призывы фактически к третьей мировой войне вызывают, по меньшей мере, удивление и отторжение не только у нас, в России, но и по всему миру, включая страны Евросоюза", - заявил Мешков журналистам, комментируя недавние заявления французского лидера.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Отчаянный шаг. СМИ раскрыли, что Макрон сделал из-за Украины
Вчера, 09:33
Накануне в интервью изданию Parisien Макрон заявил, что не исключает возможность проведения Францией военных операций на Украине в определенный момент в будущем.
После конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
Слова Макрона о возможной отправке войск на Украину подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В то же время агрессивную риторику Макрона поддержали представители прибалтийских государств, а также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
В интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент РФ Владимир Путин заявил, что считает, что у Макрона есть некоторая обида на Москву за то, что Россия якобы выдавливает Францию из Африки. На самом деле российская сторона никого не выдавливала, а африканские страны самостоятельно выбирали сотрудничество с российскими экономическими операторами, подчеркнул президент.
Путин прокомментировал и недавние антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Макрон допустил проведение операций против России
Вчера, 01:53
 
В миреУкраинаФранцияРоссияАлексей МешковЭммануэль МакронВладимир ПутинНАТОЕвросоюз
 
 
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