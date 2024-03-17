https://ria.ru/20240317/evakuatsiya-1933590004.html

Работников Славянского НПЗ эвакуировали из-за пожара

Работников Славянского НПЗ эвакуировали из-за пожара - РИА Новости, 17.03.2024

Работников Славянского НПЗ эвакуировали из-за пожара

Работники эвакуированы с нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани Краснодарского края, угрозы населенному пункту нет, сообщил глава муниципального... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T05:21

2024-03-17T05:21

2024-03-17T06:52

краснодарский край

происшествия

славянский район

вооруженные силы украины

славянск-на-кубани

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Работники эвакуированы с нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани Краснодарского края, угрозы населенному пункту нет, сообщил глава муниципального округа Славянский район Роман Синяговский. Ранее в оперативном штабе региона сообщалось, что несколько беспилотников ВСУ пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, они были нейтрализованы, но в результате падения одного из них возник пожар. Возгорание ликвидировано. Один из сотрудников предприятия погиб во время атаки беспилотников, предварительно, причиной смерти стал сердечный приступ. Пострадавших непосредственно во время пожара нет. "Работники завода эвакуированы... Угрозы населенному пункту нет", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240317/bespilotniki-1933589050.html

краснодарский край

славянский район

славянск-на-кубани

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краснодарский край, происшествия, славянский район, вооруженные силы украины, славянск-на-кубани