https://ria.ru/20240317/evakuatsiya-1933590004.html
Работников Славянского НПЗ эвакуировали из-за пожара
Работников Славянского НПЗ эвакуировали из-за пожара - РИА Новости, 17.03.2024
Работников Славянского НПЗ эвакуировали из-за пожара
Работники эвакуированы с нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани Краснодарского края, угрозы населенному пункту нет, сообщил глава муниципального... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T05:21
2024-03-17T05:21
2024-03-17T06:52
краснодарский край
происшествия
славянский район
вооруженные силы украины
славянск-на-кубани
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Работники эвакуированы с нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани Краснодарского края, угрозы населенному пункту нет, сообщил глава муниципального округа Славянский район Роман Синяговский. Ранее в оперативном штабе региона сообщалось, что несколько беспилотников ВСУ пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, они были нейтрализованы, но в результате падения одного из них возник пожар. Возгорание ликвидировано. Один из сотрудников предприятия погиб во время атаки беспилотников, предварительно, причиной смерти стал сердечный приступ. Пострадавших непосредственно во время пожара нет. "Работники завода эвакуированы... Угрозы населенному пункту нет", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240317/bespilotniki-1933589050.html
краснодарский край
славянский район
славянск-на-кубани
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8809fdd2c2446cfe752e4a41c5da781e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, происшествия, славянский район, вооруженные силы украины, славянск-на-кубани
Краснодарский край, Происшествия, Славянский район, Вооруженные силы Украины, Славянск-на-Кубани
Работников Славянского НПЗ эвакуировали из-за пожара
Сотрудников НПЗ в Славянске-на-Кубани эвакуировали после атаки беспилотников