Рейтинг@Mail.ru
Работников Славянского НПЗ эвакуировали из-за пожара - РИА Новости, 17.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:21 17.03.2024 (обновлено: 06:52 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/evakuatsiya-1933590004.html
Работников Славянского НПЗ эвакуировали из-за пожара
Работников Славянского НПЗ эвакуировали из-за пожара - РИА Новости, 17.03.2024
Работников Славянского НПЗ эвакуировали из-за пожара
Работники эвакуированы с нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани Краснодарского края, угрозы населенному пункту нет, сообщил глава муниципального... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T05:21
2024-03-17T06:52
краснодарский край
происшествия
славянский район
вооруженные силы украины
славянск-на-кубани
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Работники эвакуированы с нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани Краснодарского края, угрозы населенному пункту нет, сообщил глава муниципального округа Славянский район Роман Синяговский. Ранее в оперативном штабе региона сообщалось, что несколько беспилотников ВСУ пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, они были нейтрализованы, но в результате падения одного из них возник пожар. Возгорание ликвидировано. Один из сотрудников предприятия погиб во время атаки беспилотников, предварительно, причиной смерти стал сердечный приступ. Пострадавших непосредственно во время пожара нет. "Работники завода эвакуированы... Угрозы населенному пункту нет", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240317/bespilotniki-1933589050.html
краснодарский край
славянский район
славянск-на-кубани
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8809fdd2c2446cfe752e4a41c5da781e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, происшествия, славянский район, вооруженные силы украины, славянск-на-кубани
Краснодарский край, Происшествия, Славянский район, Вооруженные силы Украины, Славянск-на-Кубани
Работников Славянского НПЗ эвакуировали из-за пожара

Сотрудников НПЗ в Славянске-на-Кубани эвакуировали после атаки беспилотников

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Работники эвакуированы с нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани Краснодарского края, угрозы населенному пункту нет, сообщил глава муниципального округа Славянский район Роман Синяговский.
Ранее в оперативном штабе региона сообщалось, что несколько беспилотников ВСУ пытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, они были нейтрализованы, но в результате падения одного из них возник пожар. Возгорание ликвидировано. Один из сотрудников предприятия погиб во время атаки беспилотников, предварительно, причиной смерти стал сердечный приступ. Пострадавших непосредственно во время пожара нет.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Над Домодедово уничтожили два беспилотника
Вчера, 04:47
"Работники завода эвакуированы... Угрозы населенному пункту нет", - написал он в своем Telegram-канале.
 
Краснодарский крайПроисшествияСлавянский районВооруженные силы УкраиныСлавянск-на-Кубани
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала