https://ria.ru/20240317/elektrichki-1933726784.html

В Белгородской области из-за обстрелов отменили две электрички

В Белгородской области из-за обстрелов отменили две электрички - РИА Новости, 17.03.2024

В Белгородской области из-за обстрелов отменили две электрички

Электропоезда "Белгород – Наумовка" и "Наумовка – Белгород" отменили в Белгородской области в воскресенье в связи с оперативной обстановкой, сообщил минтранс... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T16:19

2024-03-17T16:19

2024-03-17T16:19

специальная военная операция на украине

происшествия

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белгородская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Электропоезда "Белгород – Наумовка" и "Наумовка – Белгород" отменили в Белгородской области в воскресенье в связи с оперативной обстановкой, сообщил минтранс региона. "В связи с оперативной обстановкой сегодня, 17 марта, отменяются электропоезда 6313 "Белгород – Наумовка" отправлением в 17.35 и 6314 "Наумовка – Белгород" отправлением в 18.33", - говорится в сообщении минтранса. Уточняется, что на 18 марта график движения электропоездов пока без изменений. Последние несколько дней Белгород и другие территории региона подвергаются массированным обстрелам со стороны ВСУ. Есть погибшие и раненые.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933660405.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, вооруженные силы украины, белгородская область, белгород, украина