https://ria.ru/20240317/elektrichki-1933726784.html
В Белгородской области из-за обстрелов отменили две электрички
В Белгородской области из-за обстрелов отменили две электрички - РИА Новости, 17.03.2024
В Белгородской области из-за обстрелов отменили две электрички
Электропоезда "Белгород – Наумовка" и "Наумовка – Белгород" отменили в Белгородской области в воскресенье в связи с оперативной обстановкой, сообщил минтранс... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T16:19
2024-03-17T16:19
2024-03-17T16:19
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Электропоезда "Белгород – Наумовка" и "Наумовка – Белгород" отменили в Белгородской области в воскресенье в связи с оперативной обстановкой, сообщил минтранс региона. "В связи с оперативной обстановкой сегодня, 17 марта, отменяются электропоезда 6313 "Белгород – Наумовка" отправлением в 17.35 и 6314 "Наумовка – Белгород" отправлением в 18.33", - говорится в сообщении минтранса. Уточняется, что на 18 марта график движения электропоездов пока без изменений. Последние несколько дней Белгород и другие территории региона подвергаются массированным обстрелам со стороны ВСУ. Есть погибшие и раненые.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Белгород, Украина
В Белгородской области из-за обстрелов отменили две электрички
Электропоезда "Белгород – Наумовка – Белгород" отменили из-за обстрелов