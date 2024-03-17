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В Белгородской области из-за обстрелов отменили две электрички - РИА Новости, 17.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:19 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/elektrichki-1933726784.html
В Белгородской области из-за обстрелов отменили две электрички
В Белгородской области из-за обстрелов отменили две электрички - РИА Новости, 17.03.2024
В Белгородской области из-за обстрелов отменили две электрички
Электропоезда "Белгород – Наумовка" и "Наумовка – Белгород" отменили в Белгородской области в воскресенье в связи с оперативной обстановкой, сообщил минтранс... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T16:19
2024-03-17T16:19
специальная военная операция на украине
происшествия
вооруженные силы украины
белгородская область
белгород
украина
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Электропоезда "Белгород – Наумовка" и "Наумовка – Белгород" отменили в Белгородской области в воскресенье в связи с оперативной обстановкой, сообщил минтранс региона. "В связи с оперативной обстановкой сегодня, 17 марта, отменяются электропоезда 6313 "Белгород – Наумовка" отправлением в 17.35 и 6314 "Наумовка – Белгород" отправлением в 18.33", - говорится в сообщении минтранса. Уточняется, что на 18 марта график движения электропоездов пока без изменений. Последние несколько дней Белгород и другие территории региона подвергаются массированным обстрелам со стороны ВСУ. Есть погибшие и раненые.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933660405.html
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происшествия, вооруженные силы украины, белгородская область, белгород, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Белгород, Украина
В Белгородской области из-за обстрелов отменили две электрички

Электропоезда "Белгород – Наумовка – Белгород" отменили из-за обстрелов

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкМодульное укрытие в Белгороде
Модульное укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Модульное укрытие в Белгороде. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Электропоезда "Белгород – Наумовка" и "Наумовка – Белгород" отменили в Белгородской области в воскресенье в связи с оперативной обстановкой, сообщил минтранс региона.
«
"В связи с оперативной обстановкой сегодня, 17 марта, отменяются электропоезда 6313 "Белгород – Наумовка" отправлением в 17.35 и 6314 "Наумовка – Белгород" отправлением в 18.33", - говорится в сообщении минтранса.
Уточняется, что на 18 марта график движения электропоездов пока без изменений.
Последние несколько дней Белгород и другие территории региона подвергаются массированным обстрелам со стороны ВСУ. Есть погибшие и раненые.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВооруженные силы УкраиныБелгородская областьБелгородУкраина
 
 
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