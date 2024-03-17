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В Домодедово ввели ограничения на прилет и вылет рейсов - РИА Новости, 17.03.2024
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10:46 17.03.2024 (обновлено: 11:05 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/domodedovo-1933631585.html
В Домодедово ввели ограничения на прилет и вылет рейсов
В Домодедово ввели ограничения на прилет и вылет рейсов - РИА Новости, 17.03.2024
В Домодедово ввели ограничения на прилет и вылет рейсов
Временные ограничения в целях соблюдения безопасности введены в московском аэропорту "Домодедово", рассказали РИА Новости в пресс-службе авиагавани. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T10:46
2024-03-17T11:05
домодедово (аэропорт)
специальная военная операция на украине
нижний новгород
шереметьево (аэропорт)
норильск
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Временные ограничения в целях соблюдения безопасности введены в московском аэропорту "Домодедово", рассказали РИА Новости в пресс-службе авиагавани."По решению государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов, в московском аэропорту "Домодедово" были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 09:39", - сказал представитель аэропорта.Он уточнил, что в период действия подобных ограничений воздушные суда были перенаправлены на запасные аэродромы. Так, в Нижний Новгород ушли рейсы, следовавшие из Норильска и Горноалтайска. Рейс, летевший из Оша, ушел на запасной аэродром в "Шереметьево".
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Домодедово (аэропорт), Специальная военная операция на Украине, Нижний Новгород, Шереметьево (аэропорт), Норильск, Ош
В Домодедово ввели ограничения на прилет и вылет рейсов

В аэропорту Домодедово ввели ограничения на прилет и вылет рейсов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры возле аэропорта Домодедово
Пассажиры возле аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пассажиры возле аэропорта Домодедово. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Временные ограничения в целях соблюдения безопасности введены в московском аэропорту "Домодедово", рассказали РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
"По решению государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов, в московском аэропорту "Домодедово" были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 09:39", - сказал представитель аэропорта.
Он уточнил, что в период действия подобных ограничений воздушные суда были перенаправлены на запасные аэродромы. Так, в Нижний Новгород ушли рейсы, следовавшие из Норильска и Горноалтайска. Рейс, летевший из Оша, ушел на запасной аэродром в "Шереметьево".
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